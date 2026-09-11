Cae en Muriedas y San Román el segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros

Archivo -
Archivo - - Europa Press - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: viernes, 11 septiembre 2026 9:36
Seguir en

SANTANDER 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las localidades cántabras de Muriedas, en Camargo, y San Román de la Llanilla, en Santander, han resultado agraciadas con el segundo premio de la Lotería Nacional del sorteo de este jueves, que ha recaído en el número 41.758 y está dotado con 60.000 euros.

Los boletos premiados se han consignado en las administraciones ubicadas en el Avenida Concordia 13 de Muriedas y en el barrio de Corbán 2-B de San Román, según información de Loterías y Apuestas del Estado, consultada por Europa Press.

El segundo premio del último sorteo ha estado muy repartido por toda España, ya que el número ganador se ha validado en despachos de una docena de provincias.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado