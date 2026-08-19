Caen un 14% las denuncias por drogas y un 25,4% los detenidos por drogas en 2025 en Cantabria

dosis de cocaína, cocaína rosa y marihuana - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera tramitaron el año pasado un total de 2.641 denuncias por tráfico de drogas e infracciones vinculadas a estupefacientes en Cantabria, lo que supone un descenso del 14,17 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Además, en 2025 hubo 94 detenidos por estas actividades en la región, un 25,4% menos que en 2024, según la Estadística Anual sobre Drogas elaborada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), consultada por Europa Press.

El número de denuncias en Cantabria supone el 0,7% del total nacional y el de arrestados, el 0,43%. En todo el país hubo 375.124 denuncias (un 0,42% más) y 21.918 detenidos (un 8,72% menos).

Las Fuerzas de Seguridad del Estado decomisaron 370 toneladas de cocaína, hachís, heroína y marihuana a lo largo de 2025 en el conjunto de España.

En Cantabria, por volumen de sustancia incautada, destaca el sulfato de anfetamina, con 81.893 gramos, el 12,72% de lo decomisado a nivel nacional y que representa un drástico aumento, superior al 50.300% respecto al valor requisado en 2024 en la región.

Por detrás, en segundo lugar, se sitúa la marihuana, con 51.952 gramos incautados en la comunidad autónoma, un 77,2% más; por delante de la cocaína (13.031 gramos, un 56,84% menos) y del hachís (7.334 gramos, un 46,53% menos), que ocupan el tercer y cuarto puesto, respectivamente.