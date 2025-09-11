Cajaviva Caja Rural abrirá una sucursal en Bezana antes de fin de año

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Financiación Autonómica, Luis Ángel Agüeros, se reúne con representantes de Cajaviva Caja Rural - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cajaviva Caja Rural abrirá una sucursal en el municipio de Santa Cruz de Bezana antes de fin de año.

Así se lo han transmitido representantes de la entidad al consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, que los ha recibido en la Consejería para conocer de primera mano "el compromiso de la entidad financiera con Cantabria", ha informado el Gobierno.

El responsable de Economía ha reconocido su satisfacción al conocer que Cajaviva "no solo permanece en Cantabria si no que va a ampliar su presencia en zonas más rurales y periurbanas" puesto que Cajaviva Caja Rural inaugurará nuevas oficinas a largo plazo, siendo la más inmediata la de Bezana.

Durante la reunión también se han abordado otros temas como el Año Internacional de Cooperativismo que se conmemora este 2025 como un reconocimiento que destaca el papel clave de las cooperativas en la economía global.

En este sentido, Cajaviva Caja Rural, entidad que difunde los valores cooperativos, llevará a cabo en Cantabria una actividad social para dar a conocer los beneficios de esta actividad.

Mercedes Rodríguez, directora de Comunicación de Cajaviva Caja Rural, y Enrique Onandia, director de la oficina principal de la entidad en Cantabria, han destacado la buena disposición mostrada por el Gobierno de Cantabria que hará posible llevar a cabo las diferentes acciones previstas en Cantabria.

Durante el encuentro también estuvo presente Luis Fernando Olaiz, director general de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera.

Cajaviva Caja Rural cuenta con una decena de oficinas en la región y está integrada por diferentes entidades: Cajara Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia y Castelldans.