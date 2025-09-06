El calor se siente en Cantabria que registra dos de las máximas de España: 38,8 grados en Castro y 38,2 en Treto

SANTANDER 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El calor se ha sentido en esta jornada de sábado en gran parte de Cantabria que registra a estas horas dos de las temperaturas máximas que se han dado en España, en un día en el que el litoral y Liébana han estado en aviso amarillo (riesgo) por altas temperaturas.

En concreto, Castro Urdiales, con 38,8 grados centígrados, y Treto, con 38,2ºC, han sido el tercer y séptimo lugar del país donde más ha ascendido el mercurio de los termómetros, según datos actualizados a las 19.30 horas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

En el caso de Castro, durante buena parte de esta tarde ha llegado a liderar la lista de las localidades españolas con mayor temperatura registrada. Si bien, a última hora la han superado Montoro (Córdoba) con 39,3ºC y Bailén (Jaén) con 39,2.

Y es que el calor ha sido el protagonista de este sábado desde por la mañana cuando el municipio castreño ya rozaba los 30 grados a las 11.30 horas y el aeropuerto Seve Ballesteros los superaba.

En cuanto a las temperaturas, a nivel regional también destacan los grados alcanzados hoy en Ramales de la Victoria (37,3), Tama (37) y el aeródromo cántabro (36,9).

Asimismo, otros puntos como Santander han superado la barrera de los 30 grados con una máxima de 33,9 y Torrelavega, donde la temperatura ha sido superior hasta llegar a los 36,4.

Igualmente, el viento también ha marcado este sábado con rachas que han llegado a los 95 kilómetros por hora en Reinosa a las 16.40, que la sitúan como la segunda mayor del país, solo superada por los 103 km/h registrados en Sierra Nevada (Granada).

Y San Roque de Riomiera ha marcado la octava mayor velocidad de viento de España: 51 km/h.