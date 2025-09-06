SANTANDER 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Catro Urdiales, con 36,7 grados centígrados, y el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, con 36,5, registran a esta hora la primera y la segunda temperatura más alta de España, en una jornada en la que el litoral de Cantabria y Liébana están en aviso amarillo (riesgo) por calor.

Estos puntos cántabros superan las máximas que se alcanzan en las localidades sevillanas de Morón de la Frontera y Écija, donde se dan 36,1 y 35,7 grados, respectivamente, y que las sitúan en tercer y cuarto puesto de los lugares donde más está subiendo el mercurio de los termómetros en el país.

Y en la lista de las diez máximas españolas también entra otro municipio de la comunidad, Torrelavega, que la cierra con los 35,1ºC que marca Sierrapando, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

A lo largo del día ha destacado la temperatura en el Seve Ballesteros y Castro, si bien a las 11.30 horas el aeródromo cántabro registraba ya 30,3ºC y la localidad castreña 29,5ºC.

Por otra parte, en Liébana se han alcanzado al mediodía los 34,6 grados en Tama (Cillorigo de Liébana) y los 27,6 en Fuente Dé (Camaleño) a las 14.00 horas.

Otras temperaturas que destacan a nivel regional son los 32,8ºC que alcanza Los Tojos (Bárcena Mayor), los 32,6ºC de Villacarriedo y los 30,8ºC de Cubillo de Ebro (Valderredible).

En cuento al viento, San Roque de Riomiera ha registrado a las 9.40 horas la séptima mayor velocidad (51 kilómetros por hora) y Alto Campoo la sexta mayor racha (75 km/h) pasado el mediodía.

Tanto el litoral de Cantabria como Liébana se encuentran hoy en aviso amarillo por altas temperaturas hasta las 21.00.

En la franja litoral se esperan máximas de 35ºC y podrían alcanzar los 37ºC en zonas del litoral oriental, mientras que en Liébana subirán hasta los 34ºC.