Camaleño inicia el lunes como uno de los puntos del país con más lluvia

Archivo - Teleférico de Fuente Dé - CANTUR - Archivo

SANTANDER 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El municipio cántabro de Camaleño figura entre los puntos de España donde más ha llovido en este arranque de lunes, con 20,8 litros por metro cuadrado en la estación meteorológica de Fuente Dé hasta las 8.00 horas, la séptima del país con más precipitación acumulada, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, la vertiente cántabra de Picos de Europa ha registrado esta madrugada rachas de viento de casi 90 kilómetros por hora, de las más fuertes del país en este inicio de jornada.

Concretamente, en la estación meteorológica de Coriscao se han anotado vientos de hasta 87 km/h mientras que en Cabaña Verónica han llegado a los 85 km/h, ocupando el séptimo y el décimo lugar del ránking nacional, respectivamente.