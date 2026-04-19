La Cámara de Cantabria apuesta por tener una "voz fuerte" en Europa con la macrorregión Atlántica

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas. Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas, ha apostado por tener una "voz fuerte y unida" en las instituciones europeas, a través de la macrorregión Atlántica, para tener un "mayor peso" ante las decisiones de inversión, infraestructuras y ayudas impulsadas por Bruselas.

Lo ha defendido este domingo en una entrevista en RNE, en la que ha destacado la unión de las regiones de la cornisa cantábrica, el norte de Portugal, la Francia atlántica, antes del VI Foro de las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico, que se celebrará el día 24 en Santander, con la presencia de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, y el lehendakari y presidente de la Comisión del Arco Atlántico, Imanol Pradales.

El Foro abordará temas "muy interesantes" para Cantabria, como las infraestructuras ferroviarias y marítimas, el impacto de las macrorregiones o la energía, entre otros.

Además, Dasgoas ha augurado que el evento será de "gran nivel" y dejará a Cantabria y a la Cámara regional "en buen lugar".

GUERRA DE ORIENTE

Por otro lado, el presidente de la Cámara ha pedido atención para la industria que "se va a ver afectada" por el impacto de la guerra de Oriente Medio, ante la subida de los costes energéticos que "encarece prácticamente todo" y hace que las empresas sean "menos competitivas" y que las exportaciones "se resientan".

Sin embargo, cree que a nivel turístico el conflicto puede dañar a otras regiones del mundo y hacer que Cantabria "siga incrementando sus visitantes" y consiga "oportunidades" para el sector turístico y hotelero.

En este sentido, cree que el empeoramiento de las relaciones entre España y Estados Unidos no afectará a las relaciones empresariales con ese país, donde hay empresas cántabras que "se están implantando" actualmente.

Tampoco cree que los acuerdos comerciales con China vayan a ser beneficiosos para las compañías españolas ya que el país asiático contempla sus propios intereses que "no pasan por abrir centros de fabricación en España o, si lo hacen, siempre son con unas condiciones desfavorables para la empresa española".

AVANZA EL EMPLEO Y SUFRE LA INDUSTRIA

Más allá, también ha valorado la actualidad económica de la región, donde el empleo "avanza" con unos niveles de desempleo "muy bajos" mientras sectores como la hostelería o el TIC crecen, pero ha lamentado que la industria "está sufriendo" por los costes laborales, energéticos y de las materias primas.

Según Dasgoas, la industria cántabra "necesita actuaciones de impacto" para renovar la tecnología y abordar la internacionalización.

También ha incidido en el absentismo laboral porque "no deja de crecer y tiene un impacto muy negativo" en la rentabilidad y la viabilidad empresarial.

Dasgoas ha señalado que las debilidades económicas de Cantabria son las infraestructuras, que "dejan mucho que desear", y ha citado el "horror" del tren a Bilbao, las incidencias del Alvia con la Meseta y la falta de vuelos con Madrid o Barcelona.

En contraste, para él la región es "muy atractiva para emprender y para vivir" y cree que la "cercanía" entre empresa, gobierno y organismos "es donde tenemos que poner el foco" para "hablar más, escucharnos más, tomar decisiones más valientes y pensar más en el futuro a largo plazo".

En este sentido, ha celebrado la "calma" social y laboral que vive la región, algo "necesario para reconducir" las relaciones entre sindicatos y empresas, ya que piensa que "deberían quedar atrás las épocas en las que se conseguían las cosas quemando neumáticos o impidiendo el acceso al trabajo a otros compañeros".

Por otra parte, ha asegurado que el mundo empresarial cántabro valora "muy positivamente" el pacto presupuestario entre el PP y el PRC porque "la estabilidad es prioritaria para que las personas y las empresas puedan tener planes".