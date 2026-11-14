La Cámara de Torrelavega organiza una jornada para empresas industriales que quieran mejorar el aprovechamiento de datos

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SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Torrelavega celebrará el 25 de noviembre la jornada 'Conectando la Fábrica: Convergencia IT/OT, Gobernanza y Ciberseguridad Industrial', un encuentro dirigido a empresas industriales que quieran mejorar el aprovechamiento de los datos generados en sus plantas de producción y avanzar en la digitalización de sus procesos sin perder de vista la seguridad.

La jornada, organizada en colaboración con el Gobierno de Cantabria, abordará en la sede de la Cámara uno de los procesos que está marcando la evolución de la industria: la creciente conexión entre los sistemas de información de una empresa -IT- y las tecnologías que controlan directamente máquinas, líneas de producción y procesos industriales -OT-.

Esta integración permite disponer de información en tiempo real, detectar ineficiencias, anticipar incidencias, mejorar el mantenimiento o tomar decisiones apoyadas en datos de producción, pero también incrementa la necesidad de establecer criterios claros sobre quién accede a esa información, cómo se gestiona y qué medidas deben implantarse para proteger sistemas que hasta hace pocos años funcionaban de forma mucho más aislada.

La sesión contará con la participación de Ricardo Vela, Product Manager de IDboxRT en CIC, que abordará las posibilidades que ofrece la convergencia IT/OT para integrar sistemas y aprovechar los datos industriales.

Por su parte, Cosmikal analizará los principales riesgos de seguridad vinculados a estos entornos y las medidas necesarias para reducir vulnerabilidades. Ambas intervenciones incluirán demostraciones de soluciones tecnológicas.

La perspectiva empresarial llegará de la mano de Nacho de la Torre, responsable de IT de FormasPack, que expondrá la experiencia de la compañía en la integración de sistemas, el uso de información procedente de planta y los desafíos encontrados durante este proceso.

La jornada comenzará a las 09.30 horas con la intervención del director general de Industria del Gobierno de Cantabria, José Luis Ceballos, y del presidente de la Cámara, Carlos Augusto Carrasco.

Tras las diferentes ponencias se celebrará una mesa redonda sobre los retos y oportunidades de la industria conectada y un espacio de networking entre los asistentes.

La jornada forma parte del Programa Industria 2026, desarrollado en el marco del convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y la Cámara de Comercio de Torrelavega para impulsar la transformación digital y la ciberseguridad de las empresas industriales.

Además de esta sesión técnica, el programa contempla mentorías especializadas para empresas, destinadas a analizar su grado de madurez digital, identificar posibles vulnerabilidades y establecer una hoja de ruta de mejora adaptada a cada organización.

Las empresas participantes podrán también recibir orientación sobre ayudas y subvenciones públicas disponibles para financiar inversiones relacionadas con digitalización, modernización tecnológica y ciberseguridad.

La jornada está dirigida a empresas industriales y especialmente a responsables de producción, operaciones, mantenimiento, informática, innovación y transformación digital, así como a profesionales vinculados con la mejora de la eficiencia y la seguridad de los procesos productivos.