Camargo aborda la limpieza integral de los 746 contenedores de residuos del municipio

CAMARGO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Servicios Generales de Camargo está acometiendo una actuación integral de limpieza, desinfección y mantenimiento de todos los contenedores de residuos del municipio con el objetivo de reforzar la salubridad y mejorar la imagen urbana, con una inversión cercana al millón de euros, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

El alcalde, Diego Movellán, ha señalado que el cuidado del espacio público es "una prioridad" para el equipo de Gobierno, ya que "repercute directamente" en la calidad de vida de los vecinos.

Ha incidido en que esta limpieza generalizada "culmina una renovación histórica de la contenerización en Camargo"; un proceso por el que, desde el verano pasado, se ha dotado al municipio de nuevos equipamientos, "más accesibles y mejor distribuidos".

Así, la intervención de Servicios Generales se produce tras la sustitución de 746 contenedores en todo el municipio, de los que 657 corresponden a residuos sólidos urbanos, envases y papel-cartón en los núcleos residenciales, y 89 a contenedores metálicos instalados en los polígonos industriales.

La renovación ha permitido implantar contenedores de carga lateral, mejorar la distribución de los puntos de recogida e incorporar materiales reciclados en su fabricación, avanzando así hacia un modelo más eficiente y sostenible.

Con esta actuación, la Concejalía de Servicios Generales ha llevado a cabo la limpieza "exhaustiva" del interior y exterior de todos los contenedores, así como la desinfección, revisión de mecanismos y adecuación del entorno de las islas de recogida, reforzando tanto las condiciones higiénicas como la estética de las calles.