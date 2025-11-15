Camargo abre este lunes el plazo de inscripción para solicitar ejemplares en la 34ª Campaña de Repoblación Forestal

Archivo - Camargo abre el plazo de inscripción para solicitar ejemplares en la 34ª Campaña de Repoblación Forestal - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo abrirá este lunes, 17 de noviembre, el plazo para participar en la 34ª Campaña de Repoblación Forestal, una iniciativa dirigida a fomentar la biodiversidad en el municipio y a impulsar la plantación de especies arbóreas, flores de temporada y plantas aromáticas.

Las solicitudes podrán registrarse hasta el 30 de diciembre a través de un formulario habilitado en la web municipal www.aytocamargo.es, o llamando a la centralita del Ayuntamiento, en el 942 25 14 00.

En esta edición se ofrecen dos categorías de lotes. El primero que se repartirá es el de árboles, que estará compuesto por avellano, cerezo, laurel y manzano, mientras que el de las aromáticas y flores incluirá alegría, geranio, lavanda y surfinia como especies seleccionadas.

La entrega se realizará en la pista de petanca del Parque de Cros, ubicado en Maliaño.

Así, los lotes de árboles podrán retirarse los días 12 y 13 de febrero del próximo año, en horario de 9.00 a 14.00 horas, mientras que las aromáticas y flores estarán disponibles posteriormente, los días 23 y 24 de abril.

El Ayuntamiento de Camargo repartió en la última Campaña de Repoblación Forestal más de 2.000 ejemplares de nogales, avellanos, abedules y acebos. En el caso de las flores y aromáticas, esta cantidad ascendió a más de 4.200 alegrías, oréganos, dalias y mentas.

Bajo el lema 'Hogares para la vida: aumentando la biodiversidad en Camargo', la campaña abre la posibilidad de solicitar lotes completos de árboles, de plantas o de ambos.

Para participar es necesario ser mayor de 16 años y estar empadronado en el municipio. Una vez cumplimentado el formulario, las personas inscritas recibirán un mensaje de confirmación en su dispositivo si el envío se ha realizado correctamente, mientras que en caso de detectarse algún error, un aviso permitirá subsanarlo antes de remitir de nuevo los datos.

Además, desde el Consistorio se abre la posibilidad de que aquellos que no puedan acudir a recoger sus lotes deleguen su retirada en una tercera persona. Para ello, el titular deberá presentar la autorización firmada, disponible en la web municipal, junto con una fotocopia del DNI, ha informado.