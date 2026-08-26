Camargo abre el 2 de septiembre la inscripción para dos grupos de apoyo a personas cuidadoras

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CAMARGO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo abrirá el próximo 2 de septiembre el plazo de inscripción para participar en dos grupos de apoyo dirigidos a familiares y personas cuidadoras no profesionales de personas mayores.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que estos grupos estaran para atender, especialmente, a cuidadores que atienden a personas en situación de deterioro cognitivo, demencia o enfermedad de Alzheimer.

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 25 de septiembre en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Camargo, ubicados en la Casa Altamira.

Las plazas, de carácter gratuito, serán limitadas y tendrán prioridad las personas empadronadas en el municipio. En caso de quedar vacantes, podrán ser admitidas solicitudes de personas residentes en otras localidades.

La iniciativa tiene como finalidad ofrecer un espacio de encuentro, apoyo y aprendizaje a quienes atienden habitualmente a familiares que necesitan ayuda para desarrollar las actividades de la vida diaria.

Los grupos permitirán a las personas participantes compartir experiencias con otras que atraviesan circunstancias semejantes y adquirir conocimientos, herramientas y estrategias para afrontar el proceso de cuidado y prevenir sus posibles consecuencias físicas y emocionales.

El programa se desarrollará en el Centro Cultural La Vidriera y ofrecerá dos alternativas horarias. El grupo de tarde se reunirá los miércoles, de 16.00 a 17.30 horas, desde el 7 de octubre hasta el 9 de diciembre, mientras que el grupo de mañana se celebrará los martes, de 10.00 a 11.30 horas, entre el 20 de octubre y el 15 de diciembre.

Los grupos estarán dirigidos por psicólogas de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Cantabria y contarán con la participación de un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de la terapia ocupacional, la educación social y el trabajo social.

Las sesiones tratarán cuestiones como la sobrecarga de la persona cuidadora, las señales de alarma y la prevención del estrés y del síndrome de desgaste.

También se trabajarán la gestión de los cambios emocionales y de conducta de la persona atendida, la autoestima, la asertividad, la empatía, la escucha activa y la adecuada gestión de los sentimientos asociados al cuidado.

El programa incluirá contenidos relacionados con las necesidades y los derechos de las personas cuidadoras y dependientes, el fomento de la autonomía en las actividades de la vida diaria, las movilizaciones, el acompañamiento y los productos de apoyo.

Asimismo, se ofrecerán técnicas de relajación, medidas posturales, entrenamiento de la memoria e información sobre los recursos sociales y sanitarios disponibles y las medidas de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica.

Al inicio de la actividad se empleará el test de Zarit, una herramienta que permite valorar el nivel de sobrecarga de las personas cuidadoras. El objetivo es detectar sus necesidades, facilitar recursos para prevenir problemas físicos y psicológicos y mejorar tanto su bienestar como la atención que prestan a sus familiares.