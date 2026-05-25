Camargo acoge el 3 y 4 de junio una nueva edición del Mendi Tour con proyecciones de cine de montaña y aventura - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Vidriera acogerá los días 3 y 4 de junio una nueva edición del Mendi Tour Camargo, una propuesta cinematográfica centrada en el cine de montaña, aventura y deportes al aire libre que vuelve al municipio tras la buena acogida de ediciones anteriores.

La iniciativa acercará al público una selección de algunas de las películas más destacadas del BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia, considerado uno de los festivales de referencia internacional en el ámbito del cine de montaña y aventura.

Las proyecciones tendrán lugar a partir de las 20.00 horas y la entrada será gratuita hasta completar aforo.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, que ha dado a conocer esta nueva edición junto a la concejala de Deportes, María Higuera; el director del ciclo, Daniel Pérez Neila, y el coordinador del área, José Ángel Diestro, ha llamado la atención acerca de la importancia de seguir acercando a Camargo propuestas culturales vinculadas al deporte, la naturaleza y la aventura "a través de producciones audiovisuales de reconocido prestigio internacional".

Así, Movellán ha indicado que el Mendi Tour supone una "nueva oportunidad" para que vecinos y aficionados puedan disfrutar de algunas de las películas "más relevantes" del cine de montaña y aventura, en una iniciativa que, además, ha logrado "consolidarse" en el municipio, donde cada año se congregan los aficionados.

La programación arrancará el miércoles 3 con la proyección de 'Un día al año', cinta incluida en la Sección Oficial del Mendi Film 2025, seguida de 'Ephemeral' y 'Trango', también presentes en la selección oficial del certamen.

Las tres producciones abordan diferentes historias vinculadas a la montaña, la exploración y la superación personal.

La segunda jornada, el jueves 4, incluirá la proyección de 'K2 Mon Amour', reconocida como Mejor Película de Alpinismo del Mendi Film 2025, así como 'Old Man Lightning', galardonada con el premio a Mejor Película de Escalada en la última edición del festival.

Las películas se proyectarán en versión original con subtítulos en español y permitirán al público acercarse a historias y experiencias protagonizadas por deportistas, aventureros y amantes de la naturaleza en algunos de los escenarios más espectaculares del planeta, ha destacado el Ayuntamiento en nota de prensa.