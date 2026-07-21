Camargo acoge durante esta semana un Curso de Verano de la UC sobre la realidad aumentada, la virtual y la mixta - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Empresas de Camargo acoge esta semana un Curso de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) dedicado a la realidad extendida, un concepto que engloba la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta.

En un comunicado de la UC, el profesor de Expresión Gráfica de la institución, Valentín Gómez, ha explicado que estas herramientas permiten "enriquecer el entorno con elementos digitales o virtuales", incorporando información adicional como modelos 3D, sonidos o audios.

A lo largo del curso, los participantes descubrirán cómo estas tecnologías están transformando el diseño de videojuegos, la comunicación visual, la ingeniería, la industria, el arte, la investigación científica o la educación.

Para ello, aprenderán a utilizar herramientas de creación interactiva, modelado y texturizado 3D, motores de desarrollo y sistemas de visualización inmersiva.

Como resultado, cada estudiante desarrollará su propia aplicación de realidad extendida, integrando elementos virtuales e interactivos, y podrá desplegarla y probarla mediante gafas de realidad extendida.

El objetivo de este curso es ofrecer una base sólida y práctica que estimule la creatividad digital, favorezca la innovación y ayude a comprender cómo esta tecnología está transformando la forma de aprender, investigar y comunicarse en la actualidad.

Gómez ha subrayado que una de las aplicaciones científicas más relevantes de la realidad extendida es la creación de gemelos virtuales, es decir, la posibilidad de disponer de "una copia digital de un entorno real, desde una máquina a una nave industrial, una instalación eléctrica o cualquier tipo de entorno que quieras controlar".

En este sentido, ha subrayado que esta tecnología hace posible la interconexión entre ambos mundos y facilita actuar sobre entornos reales que pueden resultar peligrosos, como las instalaciones nucleares.

"Hacer ahí cualquier tipo de entrenamiento, formación o aprendizaje es complicado por las propias condiciones del entorno, de tal modo que lo que se puede hacer es replicar esas condiciones en un mundo virtual y simular procesos reales con los cuales te vas a encontrar una vez que entres dentro", ha señalado.