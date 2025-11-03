Camargo acoge las XXXVIII Jornadas Micológicas de Cantabria con conferencias, exposiciones y actividades divulgativas

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, en la presentación de las XXXVIII Jornadas Micológicas de Cantabria - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Camargo acogerá del 11 al 16 de noviembre las XXXVIII Jornadas Micológicas de Cantabria, que incluirán conferencias, exposiciones y actividades divulgativas abiertas a todos los públicos.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha presentado, junto a miembros de la Sociedad Micológica Cántabra, el programa de actividades que se celebrará en el municipio, sede de este colectivo. Asimismo, en el marco de esta convocatoria se ha dado a conocer el contenido del nuevo número de la revista Yesca, que da protagonismo este año a la especie hypocreopsis rhododendri.

Movellán ha estado acompañado en la presentación por el presidente de la Sociedad Micológica de Cantabria, Valentín Castañera; el vicepresidente, José Ignacio Gárate; y el secretario, Antonio del Piñal.

En su opinión, tanto el lanzamiento de la revista Yesca como la celebración de las jornadas son "dos hitos importantes" del calendario regional de divulgación científica y ambiental, "que cada año nos sorprenden para mejor".

Las jornadas comenzarán el martes 11 con la inauguración oficial en la sede de la Sociedad Micológica Cántabra y continuará con tres conferencias que se celebrarán a las 20.00 horas en el Centro Cultural La Vidriera, en Maliaño. Así, el miércoles 12 será Ignacio Gárate, micólogo de la Sociedad Micológica Cántabra, quien ofrecerá la charla 'Iniciación a la micología', mientras que el jueves 13 le corresponderá a Luis Carlos Monedero, también miembro de la sociedad, hablar acerca de las colmenillas ibéricas. Por último, José Antonio Muñoz, presidente de la Sociedad Micológica de Barakaldo, disertará sobre 'Los hongos y la biodiversidad' el viernes 14.

La programación de las XXXVIII Jornadas Micológicas de Cantabria continuará su curso el sábado 15 en la Bolera Gerardo Castanedo del Parque de Cros, en la que se llevará a cabo la recogida y clasificación de las setas recolectadas durante la jornada por los participantes. Unos especímenes que formarán parte de la gran exposición micológica del domingo 16, que permanecerá abierta al público de 10.00 a 14.00 horas. El programa se completará con el concurso de pintura micológica infantil, dirigido a niños de hasta 12 años.

En cuanto al número 37 de la revista Yesca, publicación anual editada por la Sociedad Micológica Cántabra con la colaboración del Ayuntamiento de Camargo --en la que se recopilan artículos científicos, divulgativos y gastronómicos relacionados con el mundo de las setas y la naturaleza cántabra-- dedica su portada a la especie hypocreopsis rhododendri, un raro y, hasta ahora, desconocido hongo.

El sumario incluye trabajos sobre micología, botánica y gastronomía elaborados por especialistas como Luis Carlos Monedero, Javier Fernández-Vicente, Gonzalo Valdelovias, Mercedes Rodríguez o Francisco Javier Miguel-Pacheco, entre otros, consolidando a Yesca como una referencia nacional en el ámbito micológico.