Camargo acogerá 13 actividades de los Cursos de Verano de la UC: siete monográficos, cinco charlas y un taller

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CAMARGO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Camargo acogerá 13 actividades formativas y culturales de la XLI edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria: siete cursos monográficos, cinco conferencias y un taller.

Los siete cursos y el taller se desarrollarán en el Centro Municipal de Empresas, ubicado en Revilla, y las cinco conferencias en el salón de plenos del Ayuntamiento, en Muriedas.

A lo largo de estas actividades se abordarán materias como la salud y el bienestar, la educación inclusiva, la sostenibilidad, la música, la gestión documental, las nuevas tecnologías, la 'realidad extendida' o la atención de emergencias, entre otras, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento.

Los cursos monográficos programados en el municipio son 'Cuidar el cuerpo, calmar la mente' (25 y 26 de junio); 'Del potencial al talento: estrategias en educación inclusiva', (30 de junio al 3 de julio); 'Sostenibilidad en la era digital: medir, comunicar y transformar' (8 al 10 de julio), y 'La magia de la música en el cine' (13 y 14 de julio).

Del 20 al 24 se celebrarán los cursos 'Archivos, tecnología y sociedad: iniciación a la gestión documental' y 'Realidad extendida: desde el juego hasta la ingeniería' y el 22 y 23 de ese mismo mes tendrá lugar el denominado 'Aprende a actuar ante una urgencia. Soporte vital básico para población general'.

La programación cultural incluye, además, cinco conferencias abiertas al público que abordarán cuestiones de actualidad relacionadas con la salud, el empleo, la creatividad, el emprendimiento y la historia.

Concretamente, en julio se celebrarán '¿Tomas pastillas para la ansiedad o para dormir? Uso seguro de benzodiacepinas' (día 14); 'La fuerza de las personas: talento, tecnología y equipos que transforman el trabajo' (día 20), y 'Arte y terapia: lo creativo nos salvará' (día 29).

Y en agosto serán las denominadas 'Emprender: vivir fuera del manual' (día 3) y 'Un día de furia y un mundo nuevo: 2 de mayo de 1808' (día 10).

Asimismo, la programación se completará con el taller 'Reconecta con tu centro: abdomen y suelo pélvico', que se celebrará el 20 de julio.

CAMARGO, UNO DE LOS MUNICIPIOS "REFERENTES" DE LOS CURSOS DE LA UC

Desde el Ayuntamiento se ha destacado que esta programación "consolida al municipio como uno de los referentes de esta iniciativa académica y divulgativa que se desarrolla cada verano en la comunidad autónoma".

El alcalde de Camargo, Diego Movellán (PP), ha valorado "muy positivamente" la colaboración entre el Ayuntamiento y la UC y cree que el hecho de que el municipio forme parte de la red de sedes permite "acercar el conocimiento, la investigación y el debate" a los vecinos, con "propuestas de calidad académica y divulgativa en campos diversos".

Movellán ha animado a la ciudadanía a participar en esta nueva edición de los Cursos de Verano, "una oportunidad para seguir aprendiendo" y "para compartir experiencias".

En este sentido, el regidor ha manifestado que los cursos monográficos y las actividades programadas "abren la puerta a acercarse a temas de gran interés social de la mano de profesionales y especialistas de reconocido prestigio".

La XLI edición de los Cursos de Verano de la UC se desarrolla en dieciséis sedes de la región y oferta un total de 57 cursos monográficos y 55 actividades culturales.