Camargo acogerá el 21 de junio el espectáculo musical 'ABBA-The Gold Experience'

CAMARGO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de la Constitución acogerá el 21 de junio el espectáculo musical 'ABBA-The Gold Experience' dentro de la programación que está preparando el Ayuntamiento de Camargo para celebrar las Fiestas de San Juan de Maliaño 2019.

El público que acuda a este céntrico punto del municipio podrá disfrutar a partir de las 22.00 horas, tras el pregón con el que se abrirán oficialmente las fiestas, de un espectáculo grandioso que constituye el mejor reconocimiento actual a una de las bandas más conocidas del mundo como es ABBA.

Los asistentes podrán asistir a un espectáculo musical vivo y vibrante para todos los públicos que ha sido diseñado para que todos los asistentes disfruten con el recuerdo de una de las bandas más míticas de la historia de la música.

El espectáculo está dirigido por Fernando Gonzalo, cuenta con las voces de José Antonio Pardial, Antonio Tomás, María Bayo y Lorena Jamco, y con un ballet profesional con coreografía de Antonio Fago que llevará el ritmo a la Plaza de la Cnstitución con temas emblemáticos como 'Chiquitita', 'Dancing Queen', 'Mamma mia', 'The winner takes it all', 'Gimme gimme', 'Voulez vous', 'Fernando' o 'Waterloo'.

Más de 500.000 espectadores de decenas de ciudades han disfrutado ya de este espectáculo que cuenta con cantantes y bailarines de los mejores musicales del mundo como 'Cabaret', 'Chicago', 'Cats', 'La Fuerza del Destino', 'Elvis', etc.

La historia La idea del musical nació de la llamada que recibió en 1997 la mujer de Stig Anderson, manager del grupo ABBA desde su creación hasta su disolución, en la que alguien le comunicaba que su marido acababa de fallecer y que tenía una maleta a su nombre que debía recibir. El contenido de ésta eran varios recuerdos, entre ellos el diario personal del manager.

A partir de ahí, y con motivo del 40 aniversario del triunfo de ABBA en Eurovisión y los 50 años de creación del grupo, un amigo de Stig y voz en off, determina abrir el diario y contar al público detalles de la formación que hipnotizarán al público durante toda la obra. Stig no conoció el éxito obtenido en 1998 tras el estreno de la película musical 'Mamma Mia'.

Por todo ello, el narrador decide apuntar en ese mismo diario todas esas vivencias y promete guardarlo en la misma maleta para dejarlo en un futuro en manos de otra persona que, como él, siga manteniendo viva la historia y el legado de ABBA.

Hay que recordar que, a falta de confirmar el cartel del concierto que actuará el sábado 22 de junio, este espectáculo musical se suma a las citas ya confirmadas de las Fiestas de San Juan, que ofrecerá también el 21 de junio el XXII Festival Camargo Rock con los conciertos de La Fuga, Poetas de Botella, A Duras Penas, y Venganza a Saco, así como al Festival Plenilunio Folk del domingo 23 de junio con The Tannahill Weavers, Filandera y Miguel Cadavieco.