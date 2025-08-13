Camargo acogerá la Semana Bolística 2025 del 19 al 29 de agosto

La próxima edición se celebrará en Santander

CAMARGO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Camargo será el municipio anfitrión de la Semana Bolística 2025, que se celebrará del 19 al 29 de agosto en la Bolera Gerardo Castanedo de Maliaño, principal escenario de una de las citas más destacadas del calendario bolístico nacional que contará, entre otras competiciones, con el Campeonato de España de 1ª Categoría Individual-Copa S.M. El Rey.

Durante diez días, el municipio reunirá a algunas de las mejores figuras de este deporte en una programación que incluye campeonatos de España en distintas categorías, torneos de relevancia como el del Millón-SIEC y la Copa Federación Española-Deporte Cantabria, en la que participarán los equipos más destacados de la División de Honor.

Las competiciones se desarrollarán principalmente en la bolera de Maliaño, con algunos encuentros en la bolera El Ferial de Orejo (Marina de Cudeyo).

Durante la presentación de este evento deportivo, que ha tenido lugar este miércoles en Camargo, se han sorteado los enfrentamientos de la Copa Federación Española.

El alcalde, Diego Movellán, se ha mostrado "orgulloso" de que el municipio haya sido elegido como emplazamiento para celebrar la Semana Bolística y ha trasladado su agradecimiento tanto a la Federación Española de Bolos como a la delegación cántabra por "hacer de este evento un referente cada año más importante en el calendario".

"Si alguna vez los bolos corrieron el riesgo de convertirse en una pieza de museo, su trabajo ha conseguido no sólo conservar este deporte, sino multiplicar el interés entre jóvenes jugadores y, sobre todo, jugadoras", ha manifestado.

El regidor, que ha recordado que Camargo acogió en 1989 la celebración de la primera Semana Bolística en la pedanía de Revilla y volvió a ser su escenario en 2014, ha puesto el municipio a disposición de ambas federaciones para ser "sede itinerante" de este torneo "siempre que sea necesario".

Asimismo, ha puesto en valor la temporada de éxitos protagonizada por la Peña Bolística de Camargo, que ha revalidado el título de campeona de la Liga Femenina, con Marta Castillo nuevamente como campeona regional.

Y ha subrayado la trayectoria de jugadores camargueses como Tete Rodríguez, Modesto Cabello, Jesús Salmón o Rubén Haya, así como la de todos los deportistas que han pasado por la Peña Bolística "y que forman parte", ha dicho, "de la mejor historia de los bolos de Cantabria".

Por último, el alcalde se ha mostrado convencido de que la bolera Gerardo Castanedo, que este miércoles ha inaugurado su nuevo cartel nomenclador al pasar a denominarse con el nombre del presidente de la Peña Bolística de Camargo, va a ser "un gran talismán" para los jugadores locales.

En el acto han participado los presidentes de la Federación Española y Cántabra de Bolos, José Luis Díaz y Julián Vélez, respectivamente; el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, Luis Ángel Agüeros; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el director de El Soplao, Gustavo González, y el propio Castanedo.

Durante el acto se ha anunciado de que la próxima edición de la Semana Bolística se va a llevar a cabo en la capital cántabra.

SEMANA BOLÍSTICA 2025

La programación arrancará el 19 y 20 de agosto con la disputa de los cuartos de final de la Copa Federación Española-Deporte Cantabria en sus distintas divisiones, y continuará el día 21 con las semifinales de esta competición.

El 22 de agosto será el turno del Torneo del Millón-SIEC, que se celebrará de forma intensiva a lo largo de toda la jornada, desde los octavos de final por la mañana hasta la final en horario nocturno.

La actividad continuará el día 23 con el Campeonato de España Femenino Iberdrola, en el que participarán 18 jugadoras, mientras que el 24 y 25 de agosto se celebrará el Campeonato de España Infantil, con 16 jugadores, así como las fases finales del Campeonato de España Femenino. La jornada del lunes se completará con la final de la Copa Federación Española-Deporte Cantabria.

Del 26 al 29 de agosto se disputará el Campeonato de España de 1ª Categoría Individual-Copa S.M. El Rey, que irá desarrollando sus eliminatorias, octavos de final, cuartos, semifinales y final. Y la clausura oficial de la Semana Bolística tendrá lugar el día 29, a las 21.30 horas.