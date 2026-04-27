Camargo se adelanta al cubrimiento de las vías en Maliaño con una inversión de 2,8 millones que transformará Cros

Infografía de actuaciones en la zona de Cros - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Camargo se adelanta al cubrimiento de las vías en Maliaño con una inversión de 2,8 millones que transformará las calles de los 5.000 vecinos de Cros. El proyecto mantiene el 100% del aparcamiento y contempla la actuación sobre 17.000 metros cuadrados de calzada .

El alcalde, Diego Movellán, ha presentado este lunes en rueda de prensa esta "gran intervención de urbanismo regenerativo" en el entorno de Cros, concretamente, en las calles Rufino Ruiz Ceballos, Gutiérrez Solana y Julio de Pablo.

Movellán ha cifrado la inversión en 2,8 millones de euros, de los que 1,8 millones proceden de la plusvalía del convenio firmado con Valle Real para la expansión del área comercial y del aparcamiento.

La obra, que comenzará tras el período estival y se prolongará a lo largo de once meses, es, según Movellán, "una transformación integral" del entorno en el que viven cerca de 5.000 vecinos de Camargo que, según ha manifestado, "siguen padeciendo problemas derivados de una planificación de hace más de dos décadas", que "no tuvo en cuenta las consecuencias de vivir junto a un polígono industrial y un gran área comercial".

El regidor ha encuadrado está actuación de "reconciliación entre lo urbano y lo natural" como un paso previo al cubrimiento de las vías de tren en Maliaño.

Uno de los proyectos "más importantes para el futuro" del municipio que "va a transformar la manera en que se vive, se conecta y se recorre" el centro urbano. De este modo, "Camargo se adelanta, toma la iniciativa para integrar el entorno de Cros en ese otro gran espacio para el uso ciudadano que se creará tras el cubrimiento", ha sostenido.

Para Movellán -que ha presentado el proyecto junto a la concejala de Obras, Marian Rovira- la zona de Cros ha sido una de las "grandes olvidadas" de otras legislaturas. Prueba de ello es "el hecho de que no esté incluida en contratos tan necesarios como la limpieza viaria permanente", una situación que el equipo de Gobierno "está a punto de solventar" gracias al nuevo contrato de limpieza viaria que se está tramitando.

El proyecto, que mantendrá el 100% de las plazas de aparcamiento, contempla una actuación sobre 17.000 metros cuadrados de calzada y 6.500 metros de aceras y espacios peatonales.

Así, se van a renovar completamente los pavimentos deteriorados, los firmes y los acelerados, mejorando tanto la accesibilidad, como la seguridad vial para peatones y conductores.

En este sentido, Movellán ha subrayado que se va a modificar "por completo" la imagen del entorno "con una decidida apuesta paisajística". En concreto, con 90 nuevos árboles que se suman a los ya existentes; 110 arbustos, 729 plantas ornamentales y 118 jardineras.

Para el alcalde, el perímetro exterior del área de Cros "necesita una renovación profunda" que "establezca una diferenciación clara" entre los espacios residenciales, los espacios vecinales y los dedicados a actividad económica, como el polígono industrial de Cros o las zonas comerciales que colindan con las urbanizaciones.

"Hemos apostado por el elemento más transformador que existe, la naturaleza", ha apuntado el alcalde, quien se ha referido a la creación de una "auténtica frontera verde" para ordenar los usos, mejorar la imagen urbana, ganar calidad ambiental y hacer más amable el entorno.

El proyecto, que se irá desarrollando por fases, empezará, según está previsto, por la calle Rufino Ruiz Ceballos -donde se va a incorporar una mediana central ajardinada y arbolada, con pequeñas isletas verdes y nuevos espacios de estancia-, para continuar por Gutiérrez Solana y Julio de Pablo.

En Gutiérrez Solana se va a reorganizar el estacionamiento, que se incrementará en algunos puntos. Además, se mejorará la movilidad peatonal con nuevos pasos de peatones más seguros, y se habilitará una nueva plaza urbana con graderío y zonas de estancia para romper con el impacto del polígono industrial.

Por último, en Julio de Pablo se renovará íntegramente la acera y se incorporarán nuevos parterres, mobiliario urbano y áreas verdes en una de las zonas con mayor tránsito peatonal por su cercanía a equipamientos públicos como la biblioteca, el centro deportivo de Cros, la Nave Joven, el parque infantil o la Bolera Gerardo Castanedo.

El proyecto contempla la renovación integral del mobiliario urbano y la iluminación, dotando a estas calles de una imagen más moderna, cohesionada y funcional, con 30 nuevos bancos, 22 papeleras, 87 luminarias LED y 38 metros de banco lineal de hormigón arquitectónico.

OTRAS MEJORAS

Además, Diego Movellán ha avanzado que se va aprovechar la transformación del espacio para atajar el problema de inundaciones que padece, sobre todo, la calle Julio de Pablo. "

Se están ya haciendo los estudios para poder canalizar y recoger todas las aguas pluviales y separarlas del colector de saneamiento", ha explicado Movellán, quien también se ha referido a que se realizarán otras actuaciones complementarias, como la reordenación del tráfico en el polígono de Cros para evitar el paso de camiones pesados por las zonas residenciales.

Otra de las demandas en las que trabaja el equipo de Gobierno es en la mejora de la seguridad vial en la calle Enrique Gran, junto al centro comercial Bahía Real.

El próximo jueves, el Pleno acometerá el primer paso para la consecución de este proyecto, tras lo que habrá una exposición pública y, una vez se cuente con la dotación presupuestaria, se iniciará el proceso de licitación.