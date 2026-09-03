Camargo amplía la oferta de UNATE con 23 actividades diseñadas a partir de las demandas de los vecinos

UNATE Camargo - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo y UNATE, La Universidad Permanente, han ampliado la programación dirigida a las personas mayores de 50 años con una oferta formada por 23 actividades, 17 de ellas nuevas, que se desarrollarán durante el curso 2026-2027 en un total de 25 grupos.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha explicado que el programa "se ha construido junto a los vecinos y las vecinas, escuchando sus propuestas y recogiendo sus demandas", lo que ha permitido incorporar nuevas materias vinculadas con la filosofía, los géneros literarios y el patrimonio histórico-artístico del Valle de Camargo, entre otras áreas.

"Queríamos que la oferta respondiera a los intereses reales de las personas que participan en UNATE y que fueran ellas quienes contribuyeran a definir los contenidos", ha indicado Movellán, quien ha explicado que el resultado es una programación "más amplia, renovada y estrechamente vinculada con Camargo".

La oferta combina las actividades consolidadas de salud y bienestar, estimulación cognitiva e idiomas con nuevas propuestas sobre arte, literatura, filosofía, historia y patrimonio.

Entre las principales incorporaciones se encuentran 'Patrimonio histórico-artístico del Valle de Camargo', 'De lo real a lo imposible: un viaje por los géneros narrativos' y los ocho monográficos que integran 'Apuntes filosóficos de actualidad'.

La programación incluye también 'El arte de mirar: historias detrás de cada artista', una propuesta para acercarse a las grandes obras de la plástica universal, y 'Amor, poder y naturaleza: grandes temas de la historia del arte', que abordará la evolución de la creación artística desde una perspectiva temática.

La literatura contará con dos nuevas actividades. 'Librerías y bibliotecas del mundo' propondrá un recorrido por algunos de los espacios vinculados con los libros. Asimismo, 'De lo real a lo imposible: un viaje por los géneros narrativos', permitirá distinguir y analizar diferentes tendencias de la literatura contemporánea.

Otra de las novedades será 'Apuntes filosóficos de actualidad', un programa compuesto por ocho monográficos de cuatro sesiones cada uno y, en el área de Humanidades y Ciencias Sociales, la programación se completa con 'Mentiras y curiosidades de la historia', que analizará errores, mitos y relatos históricos alejados de la realidad; y 'Geoparque Costa Quebrada: el libro de piedra que siempre quisiste leer', una aproximación divulgativa al origen y la evolución de este espacio natural.

Otra de las novedades es 'Nuestras historias en 90 minutos: los Mundiales de Fútbol y su relación con España y Cantabria', que hará uso de los grandes acontecimientos futbolísticos como hilo conductor para recuperar experiencias personales y analizar los cambios sociales vividos en las últimas décadas. Además, enseñará a utilizar herramientas digitales sencillas para localizar y compartir fotografías y vídeos históricos.

En el área de Salud y Bienestar se mantienen las clases de taichí y yoga, junto con dos grupos de gimnasia mental y una actividad de estimulación cognitiva, mientras que el Aula de Idiomas ofrecerá tres opciones adaptadas a distintos niveles de conocimiento: inglés desde cero, que contará con un nuevo grupo; inglés para principiantes e inglés intermedio.

El curso comenzará el jueves 1 de octubre y se prolongará hasta el viernes 18 de junio de 2027. Las actividades están dirigidas a personas de 50 años o más y cada una de ellas deberá alcanzar un número mínimo de inscripciones para poder celebrarse.

El plazo de matrícula para el nuevo alumnado permanecerá abierto hasta el 25 de septiembre. Las inscripciones presenciales podrán formalizarse los jueves de septiembre en el aula de UNATE ubicada en el Centro Cultural La Vidriera, en horario de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas.