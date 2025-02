Camargo aprueba pedir 4,9 millones de fondos europeos para la rehabilitación de La Vidriera

Retomará la creación de una playa urbana en la Ría del Carmen cuando obtenga fondos europeos

CAMARGO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado participar en la convocatoria de ayudas con cargo al Programa de Desarrollo Urbano Sostenible del Fondo Europeo Regional (FEDER), en la que el equipo de Gobierno municipal (PP) tiene previsto demandar una cantidad de 4,9 millones de euros al Ministerio de Hacienda para acometer el 'Plan de Actuación Integrado La Vidriera 360º'.

Así lo han acordado todos los grupos por unanimidad en la sesión plenaria celebrada este jueves, en la que también se han aprobado las ordenanzas relativas a la recogida de residuos, y a la recogida y manutención de animales perdidos o abandonados.

Movellán ha destacado la importancia de este proyecto "transformador" de La Vidriera, "buque insignia de la cultura y del deporte del municipio y de Cantabria", que contempla la cofinanciación de la rehabilitación integral de La Vidriera.

En conjunto, el coste del proyecto que va a presentar el Ayuntamiento de Camargo a esta convocatoria asciende a 8,2 millones de euros, de los que el Consistorio podría llegar a cubrir un 60 por ciento de la cantidad estimada para lograr los fondos europeos.

El alcalde espera que el proyecto para remodelar La Vidriera sea uno de los seleccionados y ha apuntado que el resto lo aportará el Consistorio porque, ha afirmado, "Camargo tiene ahorro para hacer frente a grandes restos como este".

Asimismo, ha lamentado que proyectos anteriores en el entorno de este espacio "complicaron" la expansión "que podríamos haber tenido", puesto que con una modificación urbanística "podríamos haber hecho un gran aparcamiento en altura" y haber ganado el espacio para construir una nueva zona deportiva destinada a piscina y gimnasio, y dedicar el edificio actual a centro cultural.

En cuanto a los fondos europeos, el alcalde ha manifestado que el equipo de Gobierno no renuncia al "sueño" de crear una playa urbana en la Ría del Carmen, un proyecto "a largo plazo" que retomará cuando el Ayuntamiento obtenga fondos europeos "importantes" para el saneamiento y la recuperación de dicho espacio.

Así lo ha avanzado con motivo de la aprobación, por unanimidad, de la concesión de ocupación de 23.569 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre con destino al parque de uso público en la Ría del Carmen.

Movellán ha explicado que el objetivo del Ayuntamiento es recuperar la Ría del Carmen al baño público, como sucedía hace décadas, y aunque ha reconocido que este proyecto no se puede hacer "de cara a mañana", cree que el Consistorio se tiene que fijar en "grandes objetivos", trabajar en ello y "tenerlo preparado para cuando lleguen fondos europeos".

Un proyecto "muy ambicioso", ha reconocido, al que no van a renunciar si Camargo puede aspirar en un futuro a fondos europeos "importantes" para el saneamiento y la recuperación de la Ría del Carmen.

Según ha indicado, en los últimos años se ha trabajado con asociaciones para la descontaminación de dicha ría, pero las actuaciones necesarias son "mucho mayores" y el importe económico tendría que acogerse a una "fuerte subvención".

"Estamos trabajando en ello", ha sentenciado el regidor, que ha apuntado que en estos momentos lo que hacen es dejar "claro" que quieren seguir teniendo el parque de la Ría del Carmen y que este "pulmón verde" siga a disposición de los ciudadanos.

ORDENANZAS DE ANIMALES Y RESIDUOS

Por otro lado, el Pleno ha aprobado, con los votos favorables del PP y de Vox, la abstención del PRC y el rechazo del PSOE, la ordenanza de recogida y manutención de animales perdidos o abandonados.

El portavoz de los 'populares', Amancio Bárcena, ha destacado que este contrato se ha disparado una "bestialidad", pasando de los 20.000 hace "ocho o siete años" a los 100.000 euros de la actualidad.

Ha defendido la propuesta del departamento técnico de cobrar tasas por los gastos que genera poner en marcha este servicio municipal, como alimentación o vacunas, porque en el caso contrario, ha apuntado, "lo pagan todos los vecinos". Además, ha asegurado que "no se va a cobrar una barbaridad".

El alcalde ha señalado la posibilidad de alcanzar convenios de colaboración con protectoras para casos como las largas estancias de animales.

Según ha destacado, en el país se abandonan cerca de 300.000 animales al año, por lo que con esta medida no se busca una "mayor recaudación" sino la "prevención de accidentes de animales".

Sin embargo, la portavoz del PSOE, Esther Bolado, aunque se ha mostrado de acuerdo con la regulación, ha tachado estas tasas como "el tasazo de Movellán" dado que, a su juicio, hay situaciones que requieren de "un poco de mimo" por parte de la Administración.

En la misma línea, el portavoz del PRC, Eugenio Gómez, ha apostado por no aplicar tasas en algunos casos, teniendo en cuenta los "imprevistos" de los animales.

Además, ha puesto en duda que se adopten perros si tienen que pagar gastos y ha propuesto que aquellos que lleven chip sean trasladados a sus propietarios y no al Centro Canino de Alto Maliaño que gestiona Cecapa.

El Pleno también ha aprobado este jueves la ordenanza de recogida de residuos, con el apoyo del PP y Vox, la abstención del PRC, que ha avanzado que presentará alegaciones, y el rechazo del PSOE.

Desde el equipo de Gobierno han explicado que se trata de una ordenanza marco, facilitada la Federación de Municipios de España a aquellos municipios que han querido hacer uso de ella.

Los 'populares' han señalado que la norma se ha "adaptado" al municipio, con la intención de regular el buen uso de los residuos, una mejor gestión de los mismos y que cada vez se generen menos y se recicle más; al tiempo que se han mostrado abiertos a incorporar mejoras. Según han apuntado, se trata de un paso previo al contrato para la recogida de residuos, en el que están trabajando.

Por el contrario, los socialistas creen que esta ordenanza "no se ajusta" a las necesidades de Camargo. Asimismo, han puesto en duda la "legalidad" de la misma, en relación a que "no van a poder retirar un vehículo de la vía pública en un mes sin una autorización judicial" y no "podrán obligar a los vecinos a comprar contenedores".

Por su parte, el PRC ha censurado que el "único objetivo" de esta ordenanza es "aumentar los impuestos" a los ciudadanos y "asfixiarles económicamente todavía más".

CONVENIO COSTA QUEBRADA

Por otra parte, el Pleno ha aprobado por unanimidad la suscripción al convenio 2025 de la Asociación Costa Quebrada, que recoge la colaboración de 15.000 euros al proyecto.

El alcalde ha puesto en valor que el GeoParque Mundial de la UNESCO va a generar "mucha riqueza" y va a llevar el nombre de Camargo por territorio internacional.

En este punto, los socialistas han cuestionado al equipo de Gobierno sobre el patrocinio de la Cueva de El Pendo. Movellán ha indicado que están abiertos a "cualquier convenio" relacionado con el patrocinio del patrimonio del municipio.

"La Cueva de El Pendo va a ser la más visitada de Cantabria porque es la que va a permitir más visitas", ha aseverado el regidor, que ha afirmado que ya hay acciones que se pondrán en marcha en los próximos meses relacionadas con esta cavidad.

En el Pleno también se ha dado luz verde a los expedientes del servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios en edificios municipales y colegios públicos, por un importe de unos 119.500 euros; y para el suministro, mediante alquiler, de maquinaria para obras y servicios municipales, por más de 619.800 euros.

Finalmente, en la sesión plenaria se ha aprobado denominar la bolera cubierta El Parque de Maliaño como Bolera Municipal Gerardo Castanedo y declaraciones con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer.