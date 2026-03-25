Camargo avanza en la creación de un nuevo centro cívico en Las Presas de Herrera

Visitaa las antiguas escuelas de Las Presas. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo está rehabilitando las antiguas escuelas de Las Presas para convertirlo en un nuevo centro cívico que pueda dar respuesta al cerca de un millar de vecinos del barrio de la pedanía de Herrera.

En un comunicado, el alcalde, Diego Movellán, ha explicado que esta actuación permite mejorar los servicios y generar un nuevo punto de encuentro intergeneracional, durante su visita a la actuación junto al concejal de Obras Menores, Joaquín Arroyo, miembros de la Junta Vecinal de Herrera y el equipo técnico responsable del proyecto.

Las obras, que van a hacer de este edificio un espacio accesible, están actualmente en una fase intermedia de ejecución. Se ha ido avanzando en labores relacionadas con la reparación de las paredes y se han llevado a cabo actuaciones en la fachada y en la cubierta. Paralelamente, se está adaptando el interior del inmueble para su futuro uso como centro cívico.

Esta infraestructura ha sido concebida como una instalación polivalente enfocada a la dinamización social y cultural. De este modo, el centro cívico de Las Presas será sede de actividades como las que se ofertan actualmente en El Torreón, donde se imparten clases de sevillanas, Pilates, yoga, gimnasia de mantenimiento, costura o baile de salón. Además, se abrirá a la celebración de charlas y encuentros culturales.

Esta intervención responde a la necesidad de acercar los servicios municipales a esta parte del pueblo, ya que el centro cívico de El Torreón está alejado de la zona de Las Presas.

Con ella, desde el Ayuntamiento de Camargo se busca equilibrar la oferta y facilitar el acceso a los recursos municipales a un mayor número de vecinos, en una pedanía que ronda los 2.000 habitantes, la mitad de ellos, residentes en Las Presas.

Así, el nuevo centro cívico, que se va a completar con obras de mejora en el entorno, permitirá dar servicio de forma complementaria a ambos núcleos, facilitando el uso alterno de los centros cívicos y ampliando las posibilidades de participación vecinal en el conjunto de Herrera.

Tras la visita, Movellán se ha referido a la importancia de conservar la memoria de los pueblos a través de la recuperación y adaptación de edificios que forman parte de la historia local, dotándolos de nuevos usos. "El fin es mantener con vida enclaves que han sido parte del día a día de generaciones de camargueses", ha sostenido.