Camargo y Carrefour Valle formarán profesionales de carnicería y pescadería con prácticas en tienda

Firma del convenio. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, y la responsable de Recursos Humanos de Carrefour Valle Real, Giulia González, han suscrito este miércoles un convenio de colaboración para impulsar la formación de nuevos profesionales en los ámbitos de carnicería y pescadería, incorporando prácticas formativas no laborales en centros de trabajo reales.

El acuerdo contempla la puesta en marcha de dos acciones formativas, cada una con una duración total de 150 horas, siendo 70 de formación teórico-práctica y 80 de prácticas profesionales no laborales en centros comerciales Carrefour.

En total, se ha dispuesto un número máximo de 30 alumnos -quince por especialidad-, preferentemente desempleados del municipio de Camargo, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Los participantes desarrollarán las prácticas profesionales bajo supervisión conjunta del Ayuntamiento y de la empresa, sin que exista relación laboral durante este período y "con todas las garantías" en materia de prevención de riesgos laborales y cobertura de seguros.

En el caso del curso dedicado a formar a dependientes de pescadería, los participantes aprenderán a identificar, preparar y manipular pescados y mariscos, aplicando para ello técnicas profesionales de tratamiento, conservación y venta.

Mientras que la formación del área de carnicería y charcutería las técnicas se dirigen al despiece, preparación y acondicionamiento de los productos.

Al finalizar, cada participante recibirá un certificado acreditativo del tiempo de prácticas y del grado de aprovechamiento.

Desde el Ayuntamiento se coordinará el seguimiento del programa y se comunicará su desarrollo a la Inspección de Trabajo, garantizando que las estancias tengan "exclusivamente" carácter formativo, con el objetivo de ofrecer una experiencia profesional que incremente las posibilidades de inserción laboral de las personas en busca de empleo en el municipio.

Movellán ha explicado que ambas actuaciones están orientadas a "acelerar" el aprendizaje de las personas participantes, así como a facilitar su acceso al empleo en perfiles "actualmente difíciles de cubrir".

Asimismo, ha puesto en valor que este convenio "responde a una necesidad tangible y concreta" del mercado laboral, que "nos permite conectar la formación con oportunidades reales de empleo".

Un punto en el que se ha referido a la "valiosa labor" que el Ayuntamiento desarrolla desde el Centro de Formación, ubicado en el Parque de Cros, que apuesta por "una capacitación práctica y útil desde el primer día".