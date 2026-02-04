Camargo celebra el Carnaval del 13 al 16 de febrero con el Gran Desfile o el Entierro del Cachón

Presentación del Carnaval de Camargo 2026 - AYUNTAMIENTO

El Gran Desfile de Carnaval, en Entierro del Cachón y las actividades dedicadas a niños y mayores, principales atractivos del programa CAMARGO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Camargo celebrará el Carnaval del viernes 13 al lunes 16 de febrero con actividades que combinan tradición, música, animación y propuestas específicas para mayores, niños y familias, y entre las que destacan el Gran Desfile y el Entierro del Cachón.

El alcalde, Diego Movellán, ha presentado este miércoles la programación "pensada para todos los públicos" y en la que "se encuentran tradición, ocio familiar y propuestas para jóvenes y mayores", con el objetivo de que esta cita sea "un punto de encuentro" para vecinos y visitantes.

"Queremos que Camargo viva estos días en la calle, con actividades accesibles para todos los grupos de edad que fomenten, además, la implicación de colectivos, asociaciones y grupos vecinales", ha deseado el regidor, acompañado de la concejala de Dinamización Cultural y Festejos, Laura Ara, y del coordinador del área, Juan Ramírez, al presentar la programación.

Arrancará el viernes 13 con el Carnaval de los Mayores, que se celebrará a las 17.00 horas en el Centro de Mayores de Camargo, con baile de Carnaval, exhibición de disfraces y merienda.

La siguiente jornada, la del sábado 14, los más pequeños tomarán el testigo, con un Carnaval Infantil que comenzará a las 17.30 horas en el pabellón polideportivo del CEIP Pedro Velarde, y que contará con el espectáculo 'Pequeparty', reparto de dulces y el sorteo de dos Nintendo Switch y dos bicicletas entre los niños disfrazados. La fiesta concluirá con un baile familiar.

Una de las citas destacadas del Carnaval de Camargo tendrá lugar el domingo, día 15 de febrero, con el Gran Desfile que partirá de la Avenida de Cantabria a las 18.00 horas. A las 19.30 horas, tras el pasacalles, se celebrará el concurso de disfraces con el pase de los grupos por el escenario de la Plaza de la Constitución para elegir a los ganadores. Y este mismo emplazamiento acogerá, a las 21.00 horas, el Gran Baile de Carnaval.

El concurso de disfraces por grupos repartirá un total de 5.015 euros en premios y está abierto a la participación de grupos formados por cinco o más personas, que deberán inscribirse el mismo día del desfile a partir de las 17.00 horas en la Avenida de Cantabria, junto al Parque de Cros.

La programación concluirá el lunes 16 con un evento tradicional: el Entierro del Cachón. A las 19.00 horas se iniciará la concentración en la pista de petanca del Parque de Cros, tras lo que seguirá el Juicio del Cachón y su quema, una actividad acompañada de una exhibición de fuegos artificiales. A las 20.30 horas se repartirán las habituales cachojuelas, junto con Agua del Carmen, Agua de San Juan y Aromas del Puerto.

PROGRAMACIÓN EQUILIBRADA

Para Movellán, el Carnaval "es una de las celebraciones más esperadas del calendario festivo", ya que constituye "una oportunidad para dinamizar la vida social del municipio". Por su parte, la edil de Festejos ha puesto de manifiesto tanto el "carácter inclusivo" del programa, como el "intenso trabajo de coordinación".

"Es algo que nos permite trabajar sobre una programación equilibrada, con propuestas específicas para los distintos públicos, sin olvidar los actos tradicionales, como el Gran Desfile de Carnaval o el Entierro del Cachón", ha explicado.