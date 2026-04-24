Camargo celebra el Día del Libro con la entrega de los premios de los certámenes de Relatos Cortos y Pozón de la Dolores - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha entregado este jueves los premios del 33º Concurso de Relatos Cortos y del 26º Certamen Literario Pozón de la Dolores, a los que concurrían 125 trabajos procedentes de distintos puntos de España, en un acto celebrado en el Centro Cultural La Vidriera con motivo del Día del Libro.

En el Concurso de Relatos Cortos, que este año ha alcanzado su 33ª edición, los primeros premios han recaído en Sergio Badía, por la obra 'La extracción', y en Diego Alejandro Tapias, por 'Periodo de prueba'. El jurado concedió además los accésits a Laia Hernanz, por 'Lo que el Ebro se llevó', y a Belén Arteaga, por la obra 'Cincuenta pesetas de silencio'.

Por su parte, el certamen Pozón de la Dolores, dirigido al alumnado de los centros educativos del municipio, ha contado con cerca de 900 participantes y repartido, en las distintas modalidades de narrativa y poesía, más de 1.200 euros en premios.

Durante el acto, que ha estado dinamizado por la Escuela Municipal de Música, el alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha afirmado que el municipio "ocupa hoy un lugar en el mapa de este país de las letras que es España", y ha destacado el papel de estos certámenes en la proyección cultural de Camargo.

Movellán también ha puesto en valor el trabajo conjunto de la comunidad educativa, con una mención especial acerca de la implicación del profesorado en el impulso de la lectura y la escritura, algo que "está llevando a muchos jóvenes a descubrir que escribir también es una forma saludable de explorar y compartir emociones".

Como es tradición en esta jornada, al término del acto se hizo entrega a los asistentes de un libro y una flor con motivo de la celebración del Día del Libro.