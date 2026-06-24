Camargo celebrará el sábado el primer acto institucional de entrega de distinciones del Servicio de Bomberos - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

La participación en la DANA de Valencia y la movilización solidaria del municipio centrarán buena parte de los reconocimientos

CAMARGO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Camargo celebrará este sábado 27 el primer acto institucional de entrega de distinciones del Servicio de Extinción de Incendios de Camargo, una ceremonia con la que el municipio reconocerá públicamente la labor y la trayectoria de sus profesionales así como la colaboración de instituciones, entidades y colectivos vinculados a la seguridad y la atención a las emergencias.

El acto contará con la presencia del alcalde de Camargo, Diego Movellán, y de la consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, además de representantes de distintos servicios de emergencias, miembros de la Corporación municipal y entidades colaboradoras, ha informado este miércoles el Consistorio.

Esta será la primera ocasión en la que el Ayuntamiento de Camargo celebre una ceremonia específica de entrega de reconocimientos del Servicio de Extinción de Incendios, unas distinciones contempladas en el Reglamento del servicio y destinadas a poner en valor las actuaciones y vocación de servicio de los bomberos de Camargo, que también trabajan en las emergencias que se producen en municipios del entorno, así como de las personas y entidades que colaboran con ellos.

Durante el acto se entregarán las Medallas al Mérito del Servicio, las Menciones de Honor, las Felicitaciones Públicas y la distinción de Bombero Honorario.

Una parte importante de los reconocimientos está vinculada a la participación voluntaria de efectivos del servicio en las labores de auxilio y recuperación desarrolladas tras la DANA de Valencia en 2024, además de a la solidaridad demostrada por numerosas empresas, asociaciones, colectivos y entidades del municipio que colaboraron en la recogida y envío de ayuda para las personas afectadas.

Asimismo, se reconocerá la actuación desarrollada durante el incendio registrado en la empresa Ferroglove en diciembre de 2025, que motivó la activación del Plan Territorial de Emergencias de Cantabria y que requirió la intervención coordinada de distintos servicios de emergencias.