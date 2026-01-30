Archivo - Camargo convoca el XXXIII Concurso Literario de Relatos Cortos dirigido a jóvenes - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

CAMARGO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Dinamización Cultural de Camargo ha convocado el XXXIII Concurso Literario de Relatos Cortos, una iniciativa que tiene como objetivo fomentar los valores literarios y promover el lenguaje escrito como medio de expresión y comunicación entre la población joven.

El certamen repartirá 2.750 euros en premios y está dirigido a personas residentes en España con edades comprendidas entre los 14 y los 35 años, y se estructura en dos categorías de participación: de 14 a 18 años y de 19 a 35 años.

El plazo de presentación de los relatos permanecerá abierto hasta el 6 de marzo y las obras deberán ser originales e inéditas, de temática libre y estar escritas en lengua española, siguiendo las condiciones de formato recogidas en las bases del concurso.

El concurso, que en su edición pasada contó con un total de 167 obras, contempla premios económicos en ambas categorías. En la categoría de 14 a 18 años se otorgará un primer premio de 775 euros y un accésit de 400 euros, mientras que en la categoría de 19 a 35 años el primer premio será de 975 euros y el accésit de 600 euros.

Cada autor o autora podrá presentar un máximo de dos relatos, que deberán enviarse por correo electrónico a la dirección cultura@aytocamargo.es, indicando en el asunto '33º Certamen Literario Relatos Cortos Camargo', junto con la documentación requerida.

El fallo del jurado se hará público el 23 de abril, en un acto que se celebrará a partir de las 19.00 horas en el Salón de Actos del Centro Cultural La Vidriera, coincidiendo con los actos conmemorativos del Día del Libro. Las bases completas del XXXIII Concurso Literario de Relatos Cortos 2026 pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento de Camargo, www.aytocamargo.es.