Camargo destina 10.400 euros a subvenciones para proyectos educativos promovidos por las AMPA

Archivo - Ayuntamiento de Camargo - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha resuelto la convocatoria de subvenciones dirigidas a financiar proyectos promovidos por asociaciones de familias del municipio durante el curso 2025-2026, después de que la Junta de Gobierno Local haya aprobado esta semana la concesión definitiva de estas ayudas, que alcanzan un importe total de 10.400 euros.

El alcalde, Diego Movellán, ha indicado que a través de estas ayudas el Ayuntamiento reconoce el "trabajo constante" que realizan las AMPA en los centros educativos del municipio. "Su impulso enriquece la formación del alumnado", ha manifestado el regidor, que ha incidido en el compromiso del equipo de Gobierno a la hora de apoyar iniciativas que "mejoran la convivencia, facilitan la conciliación y contribuyen a una educación más completa y cercana".

Todos los proyectos que han presentado solicitud en esta convocatoria han obtenido financiación. En total, diez asociaciones concurrieron con un primer proyecto y seis de ellas presentaron, además, una segunda propuesta complementaria. De este modo, las subvenciones aprobadas tienen como objetivo respaldar iniciativas educativas, culturales, de conciliación y convivencia promovidas desde la comunidad educativa, reforzando la participación de las familias en la vida escolar y el desarrollo integral del alumnado, ha informado el Ayuntamiento.

Así, y en la categoría de primeros proyectos, se han concedido ayudas por importe total de 8.000 euros a diez asociaciones, de modo que cada una de ellas ha recibido la cuantía máxima prevista de 800 euros para desarrollar propuestas relacionadas con el fomento de la lectura, la convivencia escolar, talleres culturales, estimulación sensorial o programas de participación familiar.

Asimismo, en la línea de segundos proyectos se han distribuido 2.400 euros entre seis asociaciones solicitantes, con importes establecidos conforme a la valoración técnica obtenida por cada iniciativa. Estas ayudas permitirán impulsar nuevas propuestas, como programas de madrugadores, actividades STEAM, mejora educativa, conocimiento del entorno o jornadas especiales de convivencia.

Los beneficiarios deberán justificar las ayudas concedidas en los términos establecidos en la convocatoria y, como fecha límite, antes del 1 de octubre de 2026.