Camargo impulsará la digitalización del comercio local con un programa práctico de formación en IA

CAMARGO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha diseñado un nuevo programa formativo dirigido a autónomos y pequeños comercios del municipio centrado en el uso práctico de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta de apoyo a la gestión diaria de los negocios.

Bajo el título 'Formación para el comercio local: IA práctica para tu negocio', el programa se desarrollará entre el 16 de marzo y el 27 de noviembre en el Centro Municipal de Formación de 15.00 a 17.00 horas.

Se estructurará en cinco bloques progresivos con 20 horas por módulo y ofrece contenidos orientados a organizar mejor el trabajo, automatizar tareas, crear contenido para la promoción comercial y proteger los negocios frente a riesgos digitales, con una metodología 100% práctica y sin necesidad de conocimientos previos.

Además, se desarrollarán talleres sobre la automatización de tareas, con el fin de ahorrar tiempo y mejorar la productividad, y la creación de contenidos con IA orientados a redes sociales y comunicación comercial. Finalizarán con formación en ciberseguridad y prevención de fraudes digitales.

En nota de prensa, el alcalde, Diego Movellán, ha manifestado que a través de esta iniciativa se busca acercar la inteligencia artificial al comercio local de una forma "clara y útil, sin tecnicismos, para que cualquier autónomo pueda aprovecharla desde el primer día".

En esta línea, ha indicado que el objetivo del equipo de Gobierno es "ayudar a los pequeños negocios a ganar tiempo, mejorar su organización y reforzar su seguridad digital", ya que la modernización del comercio es "una forma de proteger el empleo y fortalecer la economía local", ha subrayado.

Un punto en el que el regidor ha apostado por "seguir sumando iniciativas de apoyo al tejido comercial" dentro de la estrategia municipal, con el objetivo de reducir la brecha digital, mejorar la competitividad del pequeño comercio y facilitar su adaptación a los nuevos entornos tecnológicos.

Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse a través de la web municipal o en el área de Empleo y Formación, situado en las instalaciones del Parque de Cros.