Camargo inadmite el recurso del PSOE contra el expediente de modificación de crédito

Archivo - Pleno Camargo. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Camargo ha acordado inadmitir el recurso de reposición que el PSOE presentó contra el expediente de modificación de crédito aprobado en abril por "falta de transparencia y graves irregularidades", después de que un informe emitido por la Secretaría Municipal concluyera que dicho recurso "carece de encaje legal al dirigirse contra un acto de trámite para el que la legislación no contempla esta vía de impugnación".

Así lo ha informado el Ayuntamiento este viernes en nota de prensa, en la que ha señalado que este expediente recurrido moviliza cerca de 7 millones de euros procedentes del remanente para financiar actuaciones en todo el municipio.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán (PP), ha lamentado que haya sido necesario celebrar una comisión informativa y un Pleno extraordinario, "con el gasto que conlleva" para los vecinos, para resolver una cuestión sobre la que "ya existía plena claridad jurídica", ha indicado.

El regidor, que ha calificado el informe jurídico como "demoledor", ha censurado que el Grupo Municipal Socialista cuestionara un procedimiento presupuestario que "utilizó de manera reiterada durante sus años de gobierno".

En este sentido, ha aseverado que "entre 2015 y 2023 los gobiernos socialistas impulsaron 20 expedientes de modificación presupuestaria que movilizaron cerca de 15 millones de euros y permitieron utilizar más de 8,4 millones de euros procedentes del remanente municipal".

"En ninguno de ellos se siguieron las exigencias que ahora pretenden reclamar para este expediente", ha afirmado Movellán, que también ha cuestionado que la portavoz socialista, Esther Bolado, "haya declinado intervenir en la sesión para defender el recurso presentado por su grupo".

A juicio del alcalde, la actuación del PSOE ha sido una "pataleta" con el fin de "retrasar" la tramitación de actuaciones e inversiones que cuentan con respaldo técnico y jurídico.

Movellán ha subrayado que la modificación presupuestaria aprobada inicialmente permitirá llevar a cabo "proyectos estratégicos" para el municipio, como la reordenación y humanización de Cros, inversiones en barrios y pedanías, mejoras en instalaciones deportivas y culturales, actuaciones de accesibilidad y nuevas ayudas sociales como las destinadas a personas celíacas y el 'cheque bañera'.

Por último, ha apelado a la responsabilidad de todos los grupos políticos y ha abogado por desarrollar desde la oposición una labor "útil y constructiva" para los camargueses.