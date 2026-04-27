Archivo - Camargo inaugura mañana una retrospectiva con las obras ganadoras del Concurso de Pintura Rápida de los últimos 15 años - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo inaugurará este martes, a las 19.00 horas, en la sala de exposiciones del Centro Cultural La Vidriera, una exposición retrospectiva que reúne las obras ganadoras del Concurso de Pintura Rápida correspondientes al periodo 2010-2025.

La muestra propone un recorrido por quince años de creación artística vinculada al municipio, a través de piezas que reflejan distintos paisajes, espacios y miradas sobre Camargo. A lo largo de este tiempo, el certamen se ha consolidado como una cita cultural de referencia, capaz de acercar el arte al espacio público y de implicar tanto a artistas como a la ciudadanía.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha indicado que esta exposición no solo recoge la "calidad artística" de los trabajos premiados, sino que también "construye un relato colectivo sobre la evolución y la identidad del municipio a través de la mirada de los artistas".

Las obras incluidas en la muestra recorren diferentes localizaciones de Camargo -desde barrios y entornos urbanos hasta espacios naturales- que han servido de escenario para la creación en cada edición del certamen.

Una diversidad que, en palabras de Movellán, "permite ofrecer una visión plural del territorio y de la transformación que ha vivido a lo largo de los años".