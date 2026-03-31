Camargo incorpora 16 policías locales que elevan la plantilla hasta los 37 efectivos

Nuevos policías locales de Camargo - AYUNTAMIENTO

CAMARGO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha incorporado a 16 nuevos agentes a su Policía Local tras finalizar, la pasada semana, el curso básico impartido por el Gobierno de Cantabria, lo que ha permitido incrementar la plantilla hasta los 37 efectivos.

El alcalde, Diego Movellán, ha presidido el acto de bienvenida, en el salón de plenos, donde ha manifestado que este aumento es "una respuesta real a una necesidad real de los camargueses", después de que el municipio "llevara años demandando más presencia policial", así como "un refuerzo efectivo de la plantilla".

Durante su intervención, el regidor ha indicado que "Camargo ha crecido, pero su Policía Local no lo había hecho al mismo ritmo", motivo por el que la llegada de los nuevos agentes supone "un paso decisivo para garantizar una atención más cercana, eficaz y adaptada a los requerimientos actuales de los vecinos".

"Camargo os recibe hoy como se reciben las buenas noticias", ha indicado a los nuevos efectivos Movellán, que ha puesto en valor la formación y vocación de servicio de estos policías.

"Aportáis algo que ninguna tecnología podrá sustituir jamás: el criterio, la empatía y la capacidad de tomar decisiones pensando en el ciudadano", ha aseverado el alcalde, para quien la seguridad de los vecinos "nunca es suficiente". En este punto, ha destacado que el aumento del 80% de la plantilla permitirá "volver a ver a las patrullas a pie, con más presencia también en las pedanías".

Ha añadido que con la actual ampliación de efectivos Camargo "no sólo recupera la capacidad humana de 2015", sino que "la supera", y ha apuntado al respecto que la Policía Local está asumiendo "cada vez más competencias" en materia de seguridad ciudadana, lo que hace "imprescindible" reforzar también la presencia de otros cuerpos.

Así, ha reiterado su petición de que la Delegación del Gobierno en Cantabria continúe reforzando el número de efectivos de la Guardia Civil en el municipio.