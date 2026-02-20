Camargo lleva a cabo en los centros educativos un programa para fomentar hábitos de vida saludables

Visita al colegio Sagrada Familia. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha puesto en marcha el programa 'Activa tu salud', una iniciativa dirigida al alumnado de 5º y 6º curso de Primaria, y de 1º y 2º de ESO, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables desde edades tempranas.

El proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con el Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria, dentro de la estrategia municipal de prevención y educación para la salud en el ámbito escolar, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

En el marco de esta iniciativa, el alcalde, Diego Movellán, y la concejala de Educación, Marian Rovira, han visitado las instalaciones del Colegio Sagrada Familia, uno de los centros en los que se han desarrollado los talleres.

Movellán ha destacado que la prevención es el "elemento clave" de cara a "evitar problemas de salud en el futuro". Por ello, ha defendido trabajar este tipo de contenidos en las aulas, con el fin de ir introduciendo "pequeños gestos cotidianos" en la rutina diaria de los jóvenes, como mantener una buena postura o incorporar actividad física regular.

Según el regidor, estas cuestiones tienen un "impacto directo" en la calidad de vida, por lo que ve "necesario" seguir ofreciendo herramientas prácticas adaptadas a las diferentes etapas educativas.

Las sesiones, que además de en el Colegio Sagrada Familia, se han llevado a cabo en los IES Ría del Carmen y Valle de Camargo, y en el CEIP Juan de Herrera, son impartidas por fisioterapeutas colegiados mediante una metodología teórico-práctica, adaptada a cada grupo de edad.

A través de dinámicas participativas, juegos y materiales audiovisuales, el alumnado trabaja aspectos relacionados con la actividad física, el descanso, la postura corporal, la alimentación y el bienestar emocional, poniendo especial énfasis en la prevención de problemas músculo-esqueléticos.

Así, los estudiantes han asistido a una explicación teórica centrada en comprender qué factores influyen en su salud y bienestar físico y mental, qué hábitos pueden modificar para mejorar su calidad de vida y de qué manera las posturas diarias afectan a la salud músculo-esquelética.

Esta formación se completa con una parte práctica basada en dinámicas y pequeños retos, orientados a la mejora de las capacidades físicas, la adquisición de estrategias para un descanso nocturno adecuado, la promoción de una alimentación saludable y el aprendizaje de técnicas posturales.