Camargo mejora seguridad y accesibilidad en la confluencia de Alcalde Arche y Avenida de la Libertad en Muriedas - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo está ejecutando obras de mejora en la confluencia de la calle Alcalde Arche y la Avenida de la Libertad, en Muriedas, con el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar la accesibilidad en una zona de elevado tránsito peatonal.

La actuación, desarrollada a través del servicio municipal de Obras, ha consistido en trabajos de saneamiento y estabilización de un talud con riesgo de desprendimiento. Asimismo, se han retirado varios árboles que suponían un potencial peligro para vehículos y viandantes, y que serán sustituidos por nueva vegetación más adecuada, ha informado este martes el Ayuntamiento.

El alcalde, Diego Movellán, ha indicado que esta intervención responde a la necesidad de actuar en un entorno que requería una mejora en materia de seguridad y accesibilidad y que ahora, una vez concluyan los trabajos que está llevando a cabo el equipo de Obras, "se transformará en un espacio más seguro, transitable y adecuado para el uso diario de los vecinos".

El proyecto incluye la creación de una rampa accesible que facilitará la conexión entre la Avenida de la Libertad y el entorno del CEIP Pedro Velarde, eliminando las barreras arquitectónicas existentes hasta ahora en este punto.

Además, el Ayuntamiento está instalando en esta área nuevas luminarias para reforzar la visibilidad y la seguridad en un entorno de paso habitual para los vecinos y vecinas de la zona.