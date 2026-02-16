Camargo pondrá en marcha en marzo un nuevo proyecto de Lanzadera de Empleo con una veintena de participantes

Archivo - Centro Municipal de Empresas de Camargo.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO - Archivo

CAMARGO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo pondrá en marcha en marzo un nuevo proyecto de Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario, una iniciativa impulsada desde la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local que permitirá a veinte personas mejorar su empleabilidad de cara a facilitar su inserción en el mercado de trabajo.

El proceso de selección de los participantes se va a llevar a cabo a través de la Agencia de Desarrollo Local, que dará inicio a la Lanzadera --un programa gratuito y voluntario, subvencionado por el Servicio Cántabro de Empleo-- a principios de marzo, durante seis meses.

En este período las personas participantes formarán parte de dinámicas orientadas al desarrollo de nuevas competencias profesionales, el aprendizaje de estrategias activas de búsqueda de empleo, el intercambio de recursos y conocimientos y la creación de redes sociales profesionales.

El proyecto incluye, además, talleres de habilidades sociales, competencias transversales, desarrollo profesional y emprendimiento, así como acciones de contacto directo con empresas del entorno.

Podrán optar a participar en la Lanzadera personas desempleadas de cualquier nivel formativo, y ocupadas con una jornada laboral inferior a 20 horas semanales.

Para obtener más información o solicitar cita previa, los interesados pueden contactar con la Agencia de Desarrollo Local de Camargo, ubicada en el Centro de Empresas (Polígono de Trascueto) a través del teléfono 942 26 17 71.

En nota de prensa, el alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha indicado que esta Lanzadera "es una herramienta práctica para acompañar a personas que quieren reengancharse al mercado laboral o mejorar su situación profesional", combinando formación, orientación y trabajo en red.

En esta línea, ha destacado los "buenos resultados" obtenidos a través de este programa, que el año pasado alcanzó el 62,5 por ciento de inserción.

De este modo, el regidor ha señalado que con una programación, que "pone a las personas en el centro", desde el Ayuntamiento se persigue que los 20 participantes adquieran "competencias reales y oportunidades concretas", todo ello a través de un "seguimiento cercano" y de "contenidos adaptados a la realidad del tejido empresarial".