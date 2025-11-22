Camargo pone en marcha un proyecto piloto para reducir la cal del agua en la red de abastecimiento - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha visitado la instalación del nuevo proyecto piloto impulsado por el Ayuntamiento, en colaboración con Aquarbe, mediante el que el equipo de Gobierno persigue "mejorar la calidad del agua y reducir las incrustaciones de cal en la red de suministro del municipio".

Es lo que ha avanzado el regidor, que ha acudido al edificio en el que se ha puesto en marcha esta iniciativa junto al gerente de Aquarbe, Alejandro Bedia, y al jefe de servicio de esta empresa en Camargo, Álvaro de Celis.

La actuación ya se encuentra en funcionamiento en el mismo edificio de viviendas de la calle Rufino Ruiz Ceballos en el que se ubican las dependencias de la Policía Local.

"Se trata de la primera fase de una intervención progresiva que podría extenderse al resto del municipio en el caso de que los resultados de esta experiencia piloto resulten satisfactorios", ha explicado Movellán, quien se ha referido a que, de esta forma, se daría solución a "una problemática habitual en los hogares de Camargo", que "desde hace años padecen los problemas derivados de la dureza del agua".

Según ha detallado el Ayuntamiento en nota de prensa, el sistema implantado actúa mediante un campo electromagnético que modifica la estructura molecular del carbonato cálcico, responsable de las incrustaciones que afectan a tuberías y electrodomésticos. Al alterar esa estructura, el mineral deja de comportarse como un agente incrustante y se precipita de forma controlada.

Durante esta primera fase se ha configurado el aparato con una potencia media-baja, ya que se prevé que las tuberías existentes presenten acumulaciones de cal.

Así, el gerente de Aquarbe ha reseñado que una potencia excesiva en esta primera fase "podría provocar una liberación brusca" de esos depósitos y "generar problemas y atascar calderas, lavadoras, filtros u otros equipos", ha aseverado. Por ello, ha señalado que, a medida que avance el periodo de pruebas, la potencia "se ajustará de forma progresiva".

PRIMERAS MUESTRAS

Desde este servicio se han tomado ya las primeras muestras en los filtros de acometidas domiciliarias para conocer el nivel de precipitación inicial.

Los resultados finales se obtendrán mediante una comparación entre la situación de partida y la evolución que experimente la red durante el tiempo de actuación del dispositivo.

El Ayuntamiento y Aquarbe extenderán la intervención a toda la manzana comprendida entre la calle Rufino Ruiz Ceballos y María Blanchard si esta intervención da resultados positivos, una segunda fase a la que seguiría el resto del municipio, ha explicado.