Camargo, primer municipio cántabro en crear una red de espacios seguros para menores impulsada por los propios jóvenes - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Camargo se ha convertido en el primer municipio de Cantabria en crear una red de espacios seguros para menores impulsada por los propios jóvenes.

El alcalde, Diego Movellán, acompañado por integrantes del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia (CMIAC), ha presentado en la Biblioteca Municipal el proyecto, denominado 'Camina con seguridad en Camargo', una iniciativa promovida por el Consejo que convierte comercios y espacios municipales en puntos de apoyo para menores.

Movellán ha destacado que se trata de un proyecto pionero en Cantabria, cuya relevancia radica en que ha sido impulsado por los propios jóvenes, por lo que, en su opinión, puede convertirse en una referencia para otros municipios.

El regidor ha explicado que la iniciativa busca que los menores tengan la oportunidad de moverse por las calles de Camargo "con seguridad y con menos dependencia del móvil".

Un punto tras el que ha defendido la creación de "una red de apoyo cercana, basada en la confianza", en la que cualquier niño o adolescente pueda pedir ayuda o hacer una llamada en un comercio o espacio municipal. Asimismo, ha trasladado su agradecimiento al CMIAC, al comercio local y a las entidades colaboradoras, al generar un proyecto que demuestra que "hay otra forma de crecer".

Camargo se convierte así en el primer municipio de Cantabria en desarrollar una red de estas características, basada en la colaboración entre instituciones, el tejido comercial y los vecinos, ha informado el Ayuntamiento.

El programa crea una red de establecimientos -entre ellos, comercios, locales de hostelería, farmacias y dependencias municipales- en los que niños, niñas y adolescentes pueden solicitar ayuda, realizar una llamada o esperar en un entorno seguro ante cualquier imprevisto.

'Camina con seguridad en Camargo' también ha sido impulsado desde la Asociación Adolescencia Libre de Móviles y cuenta, además, con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria, el centro comercial Valle Real y la Asociación de Comerciantes (ACEARCA), un colectivo que ha estado representado por su presidenta, Blanca Saro, quien ha avanzado la disposición de los comercios a tener las "puertas abiertas" a los niños y jóvenes que "necesiten cualquier tipo de ayuda".

Tras la puesta de largo de este proyecto, a la que también han asistido la concejala de Educación, Marian Rovira, y dos representantes de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles, Patricia Gutiéz y Sandra Garrido, han sido los jóvenes del Consejo los que se han encargado de explicar la propuesta en varios comercios del municipio, entre ellos, Peluquería Duendes y Hadas, Lanas Marisa, Floristería Olga y la tienda de ropa y complementos Julio Terán.

Tal y como ha sostenido en la presentación de la iniciativa una de las integrantes del Consejo, Alejandra, de 17 años, el objetivo de este órgano es que los niños y niñas "no tengan móvil tan pronto y que, si pasa cualquier cosa, pueden ir a un comercio local para avisar a sus familias".

Por otro lado, desde la Asociación Adolescencia Libres de Móviles su portavoz, Sandra Garrido, ha apuntado que proyectos como 'Camina con seguridad en Camargo' contribuyen a "combatir la falsa sensación de seguridad que aporta el móvil", al tiempo que se ofrece a las familias "alternativas reales" para avanzar en la autonomía de los menores.

Los establecimientos adheridos deberán colocar un distintivo visible, informar a su personal sobre el funcionamiento del proyecto y aplicar un protocolo básico de actuación, que establece que, ante la solicitud de ayuda de un menor, se le atenderá con calma, se facilitará el contacto con su familia -preferentemente a través de una persona adulta- y se garantizará en todo momento un entorno seguro.

En caso necesario, se contempla la intervención de la Policía Local, y se recomienda llevar un registro básico de incidencias para el seguimiento de la red.

El Ayuntamiento facilitará a los establecimientos un kit informativo y los incorporará a un mapa de zonas seguras del municipio. El proyecto, de carácter educativo, también incluye acciones formativas dirigidas a familias y menores para fomentar el conocimiento de la iniciativa y el uso adecuado de estos espacios.