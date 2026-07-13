Camargo propone adjudicar el contrato de limpieza viaria a Tahler S. A. Por cinco años y 9,7 millones de euros - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha propuesto adjudicar el contrato de limpieza viaria por cinco años a la empresa Tahler S. A. por un total de 9,7 millones de euros impuestos incluidos.

En un comunicado, el Consistorio ha informado de que a la licitación abierta en septiembre de 2025 se presentaron seis empresas, aunque una reclamación presentada en noviembre, y finalmente desestimada a finales de enero de este año, ha retrasado el proceso de adjudicación.

Tras ello, se abre ahora un plazo de 15 días hábiles para que, una vez notificada la adjudicación se pueda proceder a la formalización del contrato.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha explicado que con esta adjudicación el municipio "encara la recta final para hacer realidad uno de los objetivos más importantes de la legislatura como es contar con un servicio que de verdad de respuesta a las necesidades reales de limpieza viaria del casco urbano y de los ocho pueblos".

En este sentido, ha señalado que este nuevo avance demuestra que desde el inicio de la legislatura el equipo de Gobierno (PP) "no ha dejado de trabajar y pelear por cumplir el que probablemente sea el más importante de los compromisos con los vecinos".

Sin embargo, ha añadido que "conviene ser prudentes porque el proceso de adjudicación está todavía en fase de alegaciones que podrían producir nuevos retrasos".

"Lo que es claro es que antes o después, Camargo va a tener un nuevo contrato de limpieza viaria en vigor y esto permitirá incrementar las frecuencias de limpieza respecto al servicio actual y reforzar la plantilla", ha sentenciado Movellán.