Camargo quiere recuperar las patrullas medioambientales con ayuda del programa de Corporaciones Locales

Archivo - Patrullas medioambientales de Camargo - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha solicitado al Gobierno de Cantabria una subvención de 1,11 millones de euros en el marco del programa de Corporaciones Locales, con el objetivo de contratar a 72 personas en situación de desempleo y reforzar así distintos servicios municipales vinculados a la mejora del espacio público y la atención a la ciudadanía.

Entre las principales actuaciones previstas destaca la recuperación de las patrullas medioambientales, una iniciativa ya impulsada en la anterior etapa de Diego Movellán al frente del gobierno municipal, y que ahora se retoma con un enfoque "reforzado". Así, el objetivo es que estas cuadrillas de operarios tengan una "presencia permanente" en los ocho pueblos del Valle.

En su opinión, este proyecto del Ejecutivo regional supone una "apuesta firme" por la mejora de los servicios públicos y la calidad de vida en los municipios, al tiempo que abre la puerta a nuevas oportunidades laborales para los vecinos que se encuentran en desempleo. En este sentido, Movellán se ha referido a la importancia de recuperar iniciativas que "han demostrado su eficacia".

De este modo, los camargueses volverán a contar con las patrullas medioambientales, en el caso concreto de esta legislatura "adaptando sus cometidos a las necesidades actuales", con el fin de continuar trabajando en la conservación, recuperación y acondicionamiento de los espacios públicos.

Las patrullas medioambientales tendrán como misión el control de vertidos, la sensibilización medioambiental y la vigilancia del cumplimiento de la normativa en materia de limpieza, incluida la recogida de excrementos caninos, así como la atención permanente a las ocho pedanías del municipio.

Asimismo, desarrollarán labores de mantenimiento y mejora del entorno urbano, como el acondicionamiento del mobiliario urbano, la limpieza de sumideros y trabajos de desbroce, contribuyendo a la conservación y puesta en valor de los espacios públicos.

Del total de contrataciones previstas, se contempla la incorporación de 40 oficiales y 22 peones, además de personal destinado a funciones de ordenanza en áreas como cultura y deportes, especialmente en pabellones y equipamientos culturales. Asimismo, se reforzarán los servicios sociales mediante la contratación de personal auxiliar.