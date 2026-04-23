Camargo recreará del 30 de abril al 3 de mayo la Fiesta Homenaje a Pedro Velarde que incorpora un campamento histórico

Presentación de la Fiesta Homenaje a Pedro Velarde - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Camargo celebrará del 30 de abril al 3 de mayo una nueva edición de la Fiesta Homenaje a Pedro Velarde, una cita ya consolidada en el calendario cultural del municipio que volverá a convertir el centro urbano de Muriedas-Maliaño en un escenario de recreación histórica en torno a los acontecimientos de 1808.

Como novedad, en esta edición se ha incorporado un campamento histórico a la programación que incluye cerca de 50 horas de actividad y la participación de una veintena de compañías, grupos artísticos y colectivos, que desarrollarán alrededor de 40 propuestas dirigidas a todos los públicos.

Entre sus principales ejes destacan el Mercado Goyesco, con más de 60 puestos, y el campamento instalado en el entorno del Parque de Cros, que funcionarán como espacios centrales de la actividad durante los cuatro días.

Y por primera vez, además del campamento militar habrá un campamento histórico en el Parque de Cros, en el que se desarrollarán actividades vinculadas a la vida cotidiana del siglo XIX, como talleres de farmacopea tradicional, elaboración de pan de campaña o escritura con pluma y lacre, además de recreaciones quirúrgicas con instrumental de época.

Además, las recreaciones históricas volverán a ser el núcleo del programa, con dos grandes escenificaciones: 'Honor y Sangre en Monteleón', el 1 de mayo, y 'La muerte de los héroes', el 2 de mayo, centradas en la figura de Pedro Velarde y el levantamiento contra la ocupación napoleónica.

Por su parte, el Gran Desfile de la Libertad recorrerá el día 2, a las 19.30 horas, el centro urbano desde el puente de Maliaño, en la Avenida de la Concordia. Contará con la participación de centenares de vecinos ataviados con trajes de época.

Y un día antes, el 1, se llevará a cabo uno de los actos más emotivos y destacados de la programación: el Desfile de las Luciérnagas. Se trata de un recorrido simbólico con velas encendidas en recuerdo de los caídos.

El programa se completa con el acto institucional el mismo 2 de mayo a las 12.00 horas en los jardines de la casa natal del militar, actual Museo Etnográfico de Cantabria; el concierto de Mägo de Oz, previsto para el 1 a las 23.00 horas en el Parque de Cros; y las Jornadas Gastronómicas del Buen Yantar, en las que una docena de establecimientos hosteleros ofrecerán elaboraciones gastronómicas ambientadas en la época.

Igualmente, hay propuestas dirigidas al público familiar, como el espacio de ludoteca instalado en el Parque de Cros, con juegos tradicionales de madera.

También este año se incorpora a la festividad un elemento de carácter permanente, como es el mural dedicado a la figura de Pedro Velarde que la artista local Bea Millán está ultimando en uno de los accesos principales al centro urbano.

Por otro lado, la programación contará con medidas orientadas a favorecer la accesibilidad y la inclusión, como la habilitación de una 'Hora Silenciosa', de 17.00 a 18.00 horas, en el Mercado Goyesco y los campamentos, pensada para personas con sensibilidad acústica, incluyendo a quienes forman parte del espectro autista, así como para generar un entorno más accesible y tranquilo para aquellos que deseen acudir con sus mascotas.

SUPERAR LA AFLUENCIA

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha presentado este jueves la programación de la fiesta homenaje a Pedro Velarde en rueda de prensa, en la que ha esperado que esta edición supere la afluencia registra en la pasada, que alcanzó cerca de 40.000 visitantes.

Ha destacado que se trata de una celebración que forma parte de la identidad de Camargo como municipio, y ha puesto en valor la participación e implicación de los vecinos en ella, quienes la "hacen grande", ha recalcado.

Además de hacer hincapié en el impacto económico del evento, el regidor ha animado a turistas y visitantes a asistir al mismo y disfrutar junto a los camargueses de estos cuatro días de celebraciones.