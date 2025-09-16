Camargo refuerza el mantenimiento de su casco urbano con una veintena de trabajadores

Las cuadrillas se centrarán seis meses en zonas de gran tránsito y, posteriormente, continuarán en la pedanías

CAMARGO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo está reforzando los trabajos de mantenimiento del casco urbano de Maliaño-Muriedas a través de un dispositivo extraordinario en el que participan cerca de una veintena de los 30 trabajadores que han sido contratados a través del programa de Corporaciones Locales.

De este modo, estas cuadrillas focalizarán su labor durante los próximos seis meses en parques, zonas verdes y espacios de gran tránsito peatonal.

Realizarán actuaciones de desbroce, acondicionamiento de márgenes, saneamiento de aceras e inspección de elementos en mal estado con el objetivo de mantener "en las mejores condiciones los lugares de uso cotidiano de los camargueses".

Una vez que el equipo de trabajo que está acometiendo estas tareas finalice en el centro urbano, se irá ampliando la actuación a las pedanías, ha informado en un comunicado el Consistorio.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán (PP), ha manifestado que, con esta intervención, el equipo de Gobierno quiere avanzar en el "mantenimiento de entornos cuidados y seguros en todo el término municipal".

En este sentido, ha explicado que los trabajos se van a centrar, en una primera fase, en las calles y áreas "de mayor densidad poblacional" que, asimismo, registran una "intensa actividad comercial y hostelera", para continuar después en el resto de los núcleos poblacionales, siguiendo un calendario de actuaciones que permitirá llegar a los ocho pueblos del municipio.

El regidor ha indicado que las labores que se ejecutarán responden a las necesidades detectadas tras los últimos meses, en los que la climatología de la temporada estival ha favorecido el crecimiento de vegetación y maleza, por lo que el "esfuerzo adicional" de las cuadrillas "permite actuar con rapidez allí donde más se necesita".