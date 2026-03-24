Camargo refuerza la prevención de la violencia de género desde edades tempranas en centros educativos

Mesa de Coordinación Policial. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha reafirmado su apuesta por la prevención de la violencia de género desde edades tempranas a través de acciones educativas en colegios e institutos, para combatir esta problemática a medio y largo plazo.

Así lo ha puesto de manifiesto en la reunión de la Mesa de Coordinación Policial para la aplicación y seguimiento del procedimiento de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de violencia de género, convocada por la Delegación del Gobierno en Cantabria y celebrada en el Consistorio.

En este encuentro, el alcalde, Diego Movellán, ha señalado que el municipio está "intensificando" la educación en valores de niños y niñas cada vez a edades más tempranas para prevenir la violencia de género, ya que "es en la infancia donde se construyen las bases del respeto, la igualdad y la forma de relacionarse con los demás", ha dicho.

Asimismo, el regidor ha subrayado la importancia de abordar cuestiones como la empatía, el acoso escolar o las conductas de dominación y control para detectarlas y corregirlas antes de que se normalicen, así como de desmontar estereotipos de género desde los primeros años para fomentar relaciones basadas en la igualdad y el respeto mutuo.

En la Mesa también han participado la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia contra la Mujer, Diana Mirones, y representantes de distintas administraciones y entidades implicadas en la prevención, atención y seguimiento de los casos de violencia de género, como la Guardia Civil y Cruz Roja; y responsables del ámbito autonómico en materia de inclusión social, infancia y enfermería; junto a unidades técnicas vinculadas a igualdad, coeducación y convivencia educativa y profesionales de los Servicios Sociales.

Durante la reunión se han abordado cuestiones como el análisis de la situación de la violencia de género a nivel nacional, regional y local, las novedades en derechos y recursos para las víctimas, el desarrollo del Pacto de Estado y el seguimiento de casos en el ámbito local.

Además, se ha analizado el estudio sobre violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en el ámbito digital, que pone de relieve que la violencia de género se ha extendido también al entorno online como una prolongación de las desigualdades estructurales, afectando de forma especialmente intensa a mujeres jóvenes y menores.

En paralelo, el Ayuntamiento de Camargo continúa desarrollando talleres en centros educativos a través del área de Igualdad, focalizados en el respeto, la convivencia y la prevención del acoso escolar.

Por otro lado, y desde los Servicios Sociales municipales, se presta atención psicológica a víctimas de violencia de género, así como asesoramiento jurídico especializado.