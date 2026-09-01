Archivo - Camargo renovará la pista del barrio Santiago de Revilla y mejorará el cerramiento y la iluminación - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo y el Gobierno de Cantabria van a acometer la renovación de la pista polideportiva del barrio Santiago, en Revilla, y a mejorar el cerramiento y la iluminación, con el objetivo de recuperar una instalación que actualmente se encuentra "envejecida y deteriorada" y ponerla nuevamente a disposición de los niños y jóvenes de esta zona del municipio.

Es lo que ha avanzado el alcalde, Diego Movellán, que ha visitado la pista junto a la directora general de Deporte del Gobierno de Cantabria, Susana Ruiz; la concejala del área, María Higuera, y la edil de Dinamización Cultural, Laura Ara, para conocer sobre el terreno el estado de la instalación y las mejoras que se van a ejecutar.

Movellán ha explicado que la intervención permitirá "volver a hacer uso, en las mejores condiciones", de un espacio deportivo de barrio para que niños y jóvenes de esta pedanía puedan jugar y practicar deporte en unas instalaciones "adecuadas y seguras". "Nuestro compromiso es que las mejoras lleguen a todos los pueblos y barrios de Camargo y que espacios como este, que forman parte de la vida cotidiana de los vecinos, reciban la atención y las inversiones que necesitan", ha aseverado el regidor.

La actuación cuenta con la participación de ambas administraciones. Por una parte, la Dirección General de Deporte del Gobierno de Cantabria ha adjudicado por 47.000 euros, IVA incluido, la renovación del pavimento de la pista, unos trabajos que cuentan con un plazo de ejecución de un mes. Además, el Ejecutivo autonómico dotará la instalación de nuevas canastas y porterías antivandálicas.

Por su parte, el Ayuntamiento acometerá la mejora del cerramiento y de la iluminación, completando de esta forma las actuaciones previstas sobre la instalación.

La intervención se llevará a cabo en una dotación deportiva que presenta actualmente un pavimento muy desgastado, con buena parte de las líneas de juego desaparecidas y un equipamiento que requiere una actualización.

Por último, el alcalde ha avanzado que, durante los próximos meses, el Consistorio llevará a cabo actuaciones complementarias para mejorar el conjunto del barrio Santiago. En concreto, se intervendrá en el estacionamiento y se acondicionarán las zonas de descanso y las áreas de juego, con el propósito de mejorar los espacios públicos y hacerlos más adecuados para el disfrute de los vecinos.