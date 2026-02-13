Camargo reparte 3.000 árboles en la 33 Campaña de Repoblación Forestal a centenares de vecinos

Reparto árboles en la 33 Campaña de Repoblación Forestal. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha repartido este jueves y viernes un total de 3.000 ejemplares de laurel, avellano, manzano y cerezo a centenares de vecinos, en el marco de la 33 Campaña de Repoblación Forestal.

Se trata de una iniciativa con la que el Consistorio avanza en una "apuesta firme" por la mejora ambiental de los ocho pueblos del municipio, ha indicado en nota de prensa.

El alcalde, Diego Movellán, ha visitado a los trabajadores que han participado en la preparación y el reparto de las especies arbóreas, que se ha llevado a cabo en la pista de petanca municipal, ubicada en el Parque de Cros, y requería de reserva previa.

Movellán, que ha estado acompañado por el concejal de Medio Ambiente, Cristian Armada, ha indicado que esta campaña forma parte de una estrategia orientada a incrementar la masa verde del municipio.

"La repoblación forestal es una acción concreta contra el cambio climático y una inversión directa en calidad de vida", ha defendido el alcalde, que también ha subrayado que la campaña contribuye a proteger la biodiversidad local.

La 33 Campaña de Repoblación Forestal del Ayuntamiento de Camargo continuará con una segunda fase dedicada al reparto de lotes de flores y plantas, que tendrá lugar los días 8 y 9 de mayo, completando así una acción medioambiental que combina arbolado y especies ornamentales y aromáticas, en este caso, alegrías, orégano, dalias y menta.