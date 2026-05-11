Camargo reúne a 700 participantes en la excursión popular a Ribadesella

Excursión popular a Ribadesella. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 700 personas han participado este domingo en la excursión popular organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Camargo a la localidad asturiana de Ribadesella.

La actividad comenzó a primera hora de la mañana en el Centro Cultural La Vidriera, en Maliaño, punto desde el que partieron los autobuses que trasladaron a los asistentes hasta Ribadesella.

A su llegada, la expedición fue recibida por el alcalde de esta localidad, Paulo García, y miembros de su equipo de Gobierno, quienes guiaron a la comitiva por algunos de los lugares más emblemáticos de la villa, como el casco histórico y el paseo Princesa Letizia.

El acto central del encuentro tuvo lugar en el pabellón del Colegio Manuel Fernández Juncos, donde los participantes compartieron una comida de hermandad en un marco festivo y de encuentro, marcado por el intercambio cultural y la voluntad de estrechar lazos entre ambos municipios, ha indicado el Ayuntamiento de Camargo en nota de prensa.

Durante la recepción institucional a los participantes de la conocida como 'Excursión del Pueblo', el alcalde de Camargo, Diego Movellán, destacó la "elevada participación" registrada en cada edición en esta actividad, protagonizada "directamente" por los vecinos y que fomenta la convivencia entre los camargueses y favorece la participación social.

Se trata de una tradición "con más de cuatro décadas de historia" que fue recuperada por el equipo de Gobierno (PP) hace tres años, indicó el regidor.

Asimismo, Movellán subrayó el valor de "reforzar los vínculos" con otros territorios cercanos y agradeció la acogida brindada por el Ayuntamiento de Ribadesella.

En este punto, reconoció el trabajo coordinado de la Concejalía de Dinamización Cultural, Protección Civil y el resto del equipo que se ha encargado de organizar el evento por la "complejidad logística" que supone movilizar a cerca de 700 personas

Por su parte, el alcalde de Ribadesella puso en valor los atractivos turísticos, culturales y deportivos del municipio, haciendo referencia a la cueva de Tito Bustillo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, al Descenso Internacional del Sella y al entorno natural de la localidad.

Finalmente, el regidor avanzó que los asturianos devolverán la visita el próximo año, con el fin de compartir una jornada similar en Camargo.