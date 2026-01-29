Camargo rinde homenaje a 14 profesores jubilados en el Día del Docente - ALBERTO G. IBANEZ

Movellán sostiene que la "humanidad del docente es insustituible" CAMARGO 29 Ene. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Camargo ha rendido homenaje este miércoles a 14 maestros y profesores jubilados en un acto institucional celebrado en el Salón de Plenos con motivo del Día del Docente, un reconocimiento a su trayectoria profesional y a la huella que han dejado en la comunidad educativa del municipio.

Así lo ha informado este jueves el Consistorio en un comunicado, en el que ha señalado que en el evento, el alcalde, Diego Movellán, ha puesto en valor el papel esencial del profesorado y ha subrayado que la "humanidad del docente es insustituible"; una cualidad, además, que hace que su trabajo "permanezca en cada alumno que recuerda un nombre, en cada familia que cita a quien ayudó a orientar o a remontar una etapa difícil, y en cada compañero que aprendió a su lado".

Al respecto, ha defendido que educar es una tarea cada vez más compleja, en un contexto marcado por los cambios sociales y tecnológicos, pero la educación sigue siendo "el sistema que nos permite formar personas libres, críticas y comprometidas". En este sentido, ha subrayado que "sin educación no hay libertad" y que "sin docentes comprometidos no hay futuro".

El acto, al que también ha asistido la concejala de Educación, Marian Rovira, se ha dedicado a docentes que han trabajado en distintos centros educativos del municipio y que se jubilaron entre el pasado curso y el 31 de enero de 2025, un total de 14, de los que 11 acudieron al evento.

En el CEIP Mateo Escagedo han desarrollado su labor docente María Ángeles Fuentes de la Cal (Menchu), María del Mar Lanza Salcines, María del Mar Menéndez García y Judith García Bol. Del CEIP Matilde de la Torre ha sido homenajeado José Ignacio Benito Vega, exdirector del centro.

En el ámbito de la Educación Secundaria, del IES Ría del Carmen se han jubilado María Jesús Aparicio Rucandio, María Ángeles Reguera González y Mercedes Aréjula Melero, mientras que del IES Muriedas lo han hecho Aída Manteca Alonso y María Pilar Cavia Álvarez. Asimismo, se reconoció la trayectoria de Jesús Ángel Pérez García, docente del CEIP Juan de Herrera.

El acto, en el que han actuado bailarinas de la escuela de danza del Centro Cultural La Vidriera, también ha tenido un recuerdo para los docentes jubilados que no pudieron asistir: María del Carmen Delgado, del IES Ría del Carmen, y Mariano Nozal Gutiérrez y Blanca Serrano San Martín, del IES Valle de Camargo.

"Hoy os despedimos de las aulas, pero no de la educación", ha concluido el alcalde, que ha animado a los docentes jubilados a iniciar esta nueva etapa con la misma vocación con la que comenzaron su labor, sabiendo que han contribuido a dejar Camargo y a su gente "un poco mejor de como lo encontraron".