Pueblos de Camargo - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha sacado a licitación las obras de la primera fase del Plan Municipal de Asfaltado, que contempla la renovación del pavimento en distintos viales de los ocho pueblos del municipio. El contrato tiene un presupuesto base de licitación de 1,59 millones de euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de seis meses.

El anuncio se ha publicado este viernes en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La licitación se tramita mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con el precio como único criterio de adjudicación, ha informado el Gobierno.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas por vía electrónica a través de la plataforma hasta las 23.59 horas del miércoles 16 de diciembre. El plazo para solicitar información adicional sobre los pliegos y la documentación complementaria finaliza a las 14.00 horas del miércoles 2 de diciembre.

Así, la primera fase del Plan Municipal de Asfaltado contempla obras en Cacicedo, donde se actuará en las calles San José y Los Coteros, mientras que en Camargo los trabajos se llevarán a cabo en el barrio Ladredo y, en Escobedo, en el barrio Santa Cruz. En Herrera se renovará el pavimento en el tramo interior de la avenida de Santander y en el acceso a Peña Mazúa.

En Igollo, el proyecto incluye el tramo entre los barrios Las Canteras y El Cabido, el Camino Arenas entre las carreteras CA-306 y CA-310 y el barrio La Escuela. También se intervendrá en el vial que une la CA-306 con el barrio La Vega, donde se realizarán trabajos previos. En Maliaño, las obras alcanzarán las calles Alday, Santa Teresa, Felipe Jayo y La Cerrada.

En Muriedas se actuará en las calles Hermanos Torre Oruña, del Carmen, José Barros, San Antonio, Hermanos Gómez Peredo y Juan Palencia, así como en la avenida de la Libertad.

En Revilla, las actuaciones se concentrarán en el barrio El Carmen y en el barrio Amedias, en el acceso al barrio Santiago. En concreto, en la calle del Carmen de Revilla la intervención incluirá la retirada del adoquinado y el acondicionamiento de la base del pavimento antes de extender una capa intermedia y una capa de rodadura de mezcla bituminosa, con un acabado de aglomerado impreso.

Estas obras tienen como objetivo mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial. Los trabajos incluirán la limpieza y el desbroce de los viales, el fresado de los bordes de la calzada y el saneamiento del firme en los tramos más deteriorados. También se ajustarán las tapas de arquetas y pozos de registro a la nueva rasante y se extenderá una nueva capa de aglomerado asfáltico en caliente.

La actuación se completará con la reposición de la señalización horizontal y la mejora de la señalización vertical. Durante las obras se procurará mantener la circulación siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

El Plan Municipal de Asfaltado, dentro del que podrán programarse trabajos en horario nocturno cuando sea necesario para reducir las afecciones al tráfico, prevé extender las actuaciones en fases posteriores a los polígonos industriales y a otros viales del Valle.