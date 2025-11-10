Los cambios afectivos de nombre de Camilo Alonso Vega y General Dávila se producirán mañana y 21 de noviembre

SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cambios efectivos, con la instalación de las placas, de los nuevos nombres de las calles Camilo Alonso Vega, que se denominaba hasta ahora José Hierro, y General Dávila por Paseo Altamira, se producirán mañana martes, día 4, y el 21 de noviembre, respectivamente.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Santander, cuya alcaldesa, Gema Igual, ha recordado que el Consistorio ya avisó a toda la ciudadanía de que existía el plazo de un mes antes de la ejecución del cambio y que éste se iba a llevar a cabo de forma progresiva porque el departamento municipal de Estadística tiene que secuenciar estos trabajos.

De este modo, únicamente restan de adecuarse a la legislación estas dos calles, "las más grandes", que se dejaron "para última hora" para facilitar la gestión municipal, y cuyos vecinos han sido avisados por carta del día del cambio de placa, ha explicado Igual a preguntas de la prensa.

Cuestionada por los problemas que el cambio de nombre puede suponer para los vecinos, la alcaldesa se ha referido a la "inseguridad que a muchas personas, sobre todo mayores, pues les hace tener la escritura en una calle donde no existe porque es lo que más nos dicen y lo que más les inquieta".

Y también ha aludido al "sentido común". "Yo siempre he dicho que la historia no hay que borrarla, hay que conocerla para poder opinar sobre ella" y "pensar en el presente y sobre todo proyectar el futuro".

"Lo que pasa es que este Gobierno y Pedro Sánchez y todo su equipo, como presente no tienen y el futuro lo tienen muy negro, pues por lo que optan es por hacer gastar tiempo y dinero al resto por algo que, pues como mínimo, divide a la ciudadanía", ha opinado.

En este sentido, ha subrayado que ha llevado a cabo el cambio de nombre en las calles de Santander "porque es obligación, porque ha venido el fiscal y nos lo ha requerido en un tiempo determinado, pero, si no, yo no lo veo necesario. Cumplo la ley, sí, pero efectivamente me parece muy cuestionable y además inoportuno: el no tener presente ni futuro lo que te hace es anclarte en el pasado", ha reflexionado.

Sobre si cree que los vecinos usarán los nuevos nombres o seguirán empleando los antiguos, Igual cree que "lo que vamos a hacer todos es acostumbrarnos a decir 'lo que era General Dávila' o 'lo que era no sé qué', porque esa es la costumbre. Y ahí no estoy hablando de política".

"Después tendremos que conocer el nombre de la calle pero sí va a ser trastorno y la memoria nos hace estar en lo que más hemos manejado o conocido", ha señalado la alcaldesa a preguntas de la prensa en la inauguración de la I Feria de Hostelería en Cantabria.