Camela, Marlon, Íñigo Quintero, Coti y Kate Ryan, en la séptima edición de Vive la Feria de Torrelavega

Presentación del festival Vive la Feria de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Camela, Marlon, Íñigo Quintero, Coti y Kate Ryan son los grupos y artistas que encabezan el cartel del festival Vive la Feria de Torrelavega que se celebrará del 14 al 16 de agosto en el exterior de La Lechera, en el marco de las fiestas de la Virgen Grande. Incluirá cerca de una docena de conciertos con entradas a precios accesibles.

El evento arrancará el viernes 14 de agosto con 'Me flipan los 90', una noche que reunirá a la cantante belga Kate Ryan, en su gira del 30 aniversario, ¡Sash!, Haddaway y el artista local Carlos Revuelta DJ.

Ya el sábado 15 de agosto se celebrará 'La Noche El Águila', con las actuaciones de Marlon e Íñigo Quintero, además de un artista aún por confirmar.

El festival concluirá el domingo 16 con 'La Noche de himnos', protagonizada por Camela y el argentino Coti, junto a otro cantante que será anunciado próximamente.

La concejala de Festejos, Patricia Portilla; el responsable de Consor Music --empresa adjudicataria de los conciertos--, Manuel Gutiérrez, y la directora general de CANTUR, Inés Mier, han dado a conocer este martes en rueda de prensa el cartel de este festival que alcanza su séptima edición.

Portilla ha destacado que se mantiene un formato similar al de anteriores ediciones, con cerca de una docena de conciertos y "un cartel heterogéneo" que reúne artistas de rock y pop y propuestas dirigidas a públicos de diferentes edades.

Según ha detallado, la programación comenzará con un homenaje a la música de los años 90, continuará con una segunda jornada orientada especialmente al público joven y finalizará con Camela, un grupo que, ha incidido, congregó a miles de personas en su anterior actuación en la capital del Besaya.

Asimismo, la edil ha puesto en valor la política de precios del festival y las diferentes modalidades de entradas y abonos. En este sentido, ha señalado que Vive la Feria ofrece "música de calidad a precios accesibles", uno de los objetivos que "se persiguen desde el Ayuntamiento cuando se impulsan proyectos y colaboraciones público- privadas de interés general para Torrelavega y que suponen una inversión en la programación de las fiestas patronales".

Mientras, la directora general de CANTUR ha reiterado el compromiso de la empresa pública con los festivales de música en directo por su contribución a la dinamización y a la actividad económica de los lugares en los que se celebran; al igual que ha hecho el responsable de Consor Music, quien además ha destacado que se realiza "acercando a la ciudad artistas con repercusión a precios populares", una característica que "se mantiene año tras año", ha señalado.

ENTRADAS Y ABONOS

Las entradas y los abonos para asistir al festival ya están a la venta a través de las webs oficiales y de Conciertos de Cantabria.

Las primeras 500 entradas generales de día tienen un precio promocional de 20 euros, con los gastos de gestión incluidos. Por su parte, los primeros 500 abonos generales para los tres días del festival se comercializan por 45 euros más gastos de gestión.

Los miembros de las peñas de Torrelavega dispondrán también de una promoción específica. Así, los primeros 500 peñistas que adquieran su abono general podrán hacerlo por 39 euros más gastos de gestión, utilizando en la web del festival un código que podrán obtener en el Ayuntamiento.

Además, se comercializan entradas VIP y abonos VIP. El abono general permite acceder a la zona general durante los tres días y se canjea por una pulsera que deberá conservarse en perfecto estado.

Mientras, el abono VIP añade el acceso a la zona VIP y a la zona de primera fila, además de tres consumiciones de bienvenida.

Las entradas de día serán válidas únicamente para la jornada seleccionada y, en el caso de la entrada VIP, incluirán una consumición de bienvenida.

El recinto dispondrá también de una zona reservada para personas con movilidad reducida, sin asientos, por lo que sus acompañantes deberán permanecer de pie.

AUTOBUSES

Como en ediciones anteriores, Vive la Feria contará con un servicio oficial de transporte en autobús, gracias a la colaboración de ALSA, con un precio de 2 euros ida y vuelta y diferentes rutas para facilitar el desplazamiento hasta Torrelavega.

La primera ruta saldrá de Reinosa, con parada en Los Corrales de Buelna; y la segunda partirá de Santander, con parada en Bezana.

La tercera tendrá su salida en Castro Urdiales y realizará paradas en Laredo, Solares, Astillero y Maliaño antes de llegar al recinto de La Lechera.

Toda la información sobre el festival puede consultarse en la web www.vivelaferiatorravega.com.