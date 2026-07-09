La Camerata Coral de la UC ofrece este viernes en Reinosa un concierto en homenaje a las víctimas de Venezuela

La Camerata Coral de la UC - UC

SANTANDER 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Camerata Coral de la Universidad de Cantabria (UC) ofrece este viernes 11 en la Iglesia de San Sebastián de Reinosa un concierto en homenaje a las víctimas de los terremotos de Venezuela del 24 de junio dentro de las actividades culturales de los Cursos de Verano de la institución académica.

Al frente de la formación desde 2004, Raúl Suárez ha diseñado un concierto pensado como un viaje emocional. Bajo el título 'Cantos del Espíritu y la Tierra', el programa propone un recorrido que transita desde la música religiosa hasta la popular, y que además incluirá una obra popular cántabra, otra asturiana y el estreno de una composición de José Manuel Fernández, integrante de la propia Camerata.

Con su actuación, La Camerata rendirá homenaje a las víctimas de los terremotos de Venezuela, una decisión que responde tanto a la sensibilidad del grupo como a la relación directa que mantiene con ese país, ya que tres de sus integrantes son del país caribeño.

"Ver las imágenes de tragedia y sufrimiento te remueve un poco y cada uno intenta hacer lo que puede dentro de sus posibilidades", ha explicado Suárez, que ha indicado que no es la primera vez que la agrupación hace de la música un gesto de solidaridad. Ya lo hizo tras el estallido de la guerra de Ucrania y también al recuperar su actividad después de la pandemia, con el concierto In Memoriam, dedicado a las víctimas del Covid.

El director confía en que ese tributo sirva para expresar su más sincero apoyo. "Si algún venezolano tiene la oportunidad de acudir al concierto, le diría que compartiera con nosotros ese momento para estar más unidos y mostrar también nuestro apoyo, aunque sea de una forma testimonial o moral".

La presencia de la Camerata en los Cursos de Verano refleja, según Raúl Suárez, la misma vocación de servicio público que caracteriza a la Universidad de Cantabria. "La universidad tiene su parte académica, pero siempre con una vocación de proyección hacia la sociedad". Esa filosofía también define el trabajo de la formación, que combina su participación en actos institucionales con una intensa actividad artística dentro y fuera de Cantabria.

Este concierto será el segundo consecutivo que realizará la Camerata en el municipio dentro de los Cursos de Verano de la UC, después de varios años actuando en Santillana del Mar.