Un camión cisterna lleno de agua se incendia en la A-8 a la altura de Santa María de Cayón - 112 CANTABRIA

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un camión cisterna lleno de agua se ha incendiado esta noche en el kilómetro 213,5 de la autovía A-8, a la altura de Santa María de Cayón, en un incidente que no ha registrado heridos.

Los bomberos del Gobierno de Cantabria han sofocado las llamas, que se han localizado en el eje trasero y los frenos se encontraban incandescentes. También se han encargado de refrigerar el resto de las ruedas, según ha informado el 112 Cantabria.

Por otro lado, esta noche ha tenido lugar un incendio en una chimenea de una vivienda de Voto, donde no han habido daños personales. Los efectivos del Ejecutivo regional también han tenido que extinguir este fuego, que ha afectado a las viguetas y al tillado situados en las proximidades del tubo de extracción de humo.